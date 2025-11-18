金價飆6成 中國銀行商收緊投資門檻 市場看向5000美元

截至今天(18日)下午1點，黃金交易價來到4010(盎司／美元)。 圖: 擷取自貴金屬交易中心

[Newtalk新聞] 金價開盤一度在前週五長黑K後出現跌深之技術性反彈，來到4106美元，然近日多位美國聯準會官員強調，對川普關稅致通膨隱憂，進一步寬鬆前應保持謹慎，對12月降息釋放鷹派立場，使市場預期12月降息機率驟降至4成左右，支撐美元指數持穩反彈至99.45之上，壓制金價一度回跌逼近4,050美元。

台銀指出，然跌深至月均線後吸引低接買盤湧入，金價跌勢收斂升至4,075〜4,085美元間波動。截至今天(18日)下午1點，黃金交易價來到4010(盎司／美元)。

台銀表示，因市場靜待週四將發布之非農數據前，金市觀望氣氛濃厚，加上美元指數短線持穩於99.43，金價震盪回跌至4,065-4,080美元間盤弱整理，後因美國11月紐約聯邦儲備銀行製造業指數18.7，創去年11月以來新高， 顯示美國區域經濟相對持穩，美元指數因而續漲最高至99.597，壓制金價拉回至4,006.3美元，吸引部分低接買盤進場，使金價反彈至4,040美元之上， 最後報價4,044.25美元。

《metalsdaily》報導，年金價已飆升逾六成，金價近期劇烈波動加大銀行流動性與風險壓力，使中國多家銀行提高投資黃金門檻並限制贖回，以篩選具備較強風險承受能力的投資者。儘管如此，多數機構仍看好黃金的長期走勢，瑞銀預測金價未來兩年可能突破5,000美元，而GAIN Capital分析師則指出，全球金融市場對黃金避險需求難以顯著下降，因美國及日本、法 國、英國等已開發國家經濟體持續面臨財政赤字與債務壓力。

