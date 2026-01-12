金價首破萬八！ 一公斤金條「1年價差近190萬」

國際金價衝高，銀樓飾金牌價跟著破紀錄，突破萬八大關。（圖／東森新聞）





國際金價衝高，銀樓飾金牌價跟著破紀錄，突破萬八大關。這波飆漲讓投資人以及持有黃金的民眾很有感，假設一年前的現在，購入1公斤黃金是294萬，現在價值已經漲到484萬，價差將近190萬元。如果只看最近3個月，一條送禮用的1兩2金項鍊，也從18萬漲到近22萬。銀樓業者更指出，未來金價看漲，一錢有機會破2萬。

金光閃閃金條，沉甸甸要價不斐，國際金價衝高下，銀樓牌告價也破紀錄，12日每錢突破萬八，甚至比台積電還要狂，簡直是躺著賺。

廣告 廣告

一公斤金條484萬5000元，對比去年的今天，是294萬6000元，價差近190萬元。而500克金條目前來到242萬2000元，去年的1月12日是147萬3000元，價差近95萬元。

銀樓業者鄭如芳：「三個月前，那時候金價每錢才15000，現在已經18000了，這樣就是差很多，差了20%。」

中東局勢起波瀾，金價再寫歷史新高，避險資金湧入黃金市場，國際金價一度衝上每盎司4,610美元。不只投資人笑嗨嗨，持有黃金的民眾也有感，像是適合結婚喜慶的氣派金項鍊重量1兩2，3個月前買在金價一錢1萬5時是18萬元，但現在已經來到21萬8000元，現賺3萬8。

業者也分享在3個月前，有客人買了這個5錢的金胖鎖，當作小朋友的彌月禮，當時是75000元，現在已經來到了90000元，那當然重量越重的黃金，價差也更大。

說到重不能不提，金瓜石黃金博物館鎮館之寶，重達220公斤的巨型金磚身價也越來越高，從2004年市價大約9700多萬，來到現在已破10億元，20年間成長10倍之多，再來有望繼續飆，因為金價看漲。

銀樓業者鄭如芳：「有些人他當然是繼續放著黃金，放著想說因為接下來還會再漲，市場上預期心理，是會繼續漲上去的。」

專家也指出，今年5月過後，金價破2萬機率很大，預計6月站穩，是否會衝到3萬元則有待觀察。畢竟國際情勢緊張，黃金信仰更堅定，愛好者更把黃金抱緊緊。

更多東森新聞報導

廟會亂鬥噴裝！討5萬債不成 170萬金項鍊被撿走

男假賣金戒偷銀樓51萬金鍊 落跑遇警活逮

16歲少年搶14.8萬金項鍊 變裝卻因顯眼「栗子頭」遭逮

