金價馬力夯！瑞銀上調金價上看5400,美元天花板
美元走弱、地緣政治緊張加劇、制度性不確定性持續，以及季節性流動性偏緊，黃金價格近期創下歷史新高。展望2026年，瑞銀預期，黃金需求有望穩步增長，主要受實際利率下行、全球經濟不確定性上升以及美國國內政策變數（尤其是中期選舉和財政壓力加劇）等因素驅動。
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並逮捕委國總統馬杜洛，地緣政治風險急升，今（5）日亞洲盤交易顯示，油市反應相對克制，國際油價開盤下挫後跌勢收斂；避險資金則更明顯流向黃金與美元等資產。
瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO) 繼續看好黃金，並將2026年3月、6月和9月的目標價由每盎司4,500美元上調至5,000美元，預計2026年底，美國中期選舉後將小幅回落至4,800美元/盎司。 若政治或金融風險進一步上升，金價有望從先前預期的4900美元沖高至5,400美元。
