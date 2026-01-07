金價高檔整理 多頭掌控盤勢 關鍵支撐數字曝光

[Newtalk新聞] 美國最新製造業指數創近一年最低點，製造業景氣疲弱不振，打壓美元指數轉跌回落月線98.3下方，提振金價於周一長紅K後持續震盪上行，站穩 4,450 美元後，一路拉升最高漲至4470美元上方後，回落至4455〜4470美元區間波動。截至今天(7日)下午1點前黃金交易價來到4465(盎司／美元)。

金價4450成關鍵支撐

台銀表示，因市場觀望美國後續的經濟與就業數據，使金價衝高後出現些許 獲利了結賣壓，致使金價數次挑戰 4,475 美元未果後，拉回於 4,455〜4,470 美 元之間波動，隨後英國 2025 年12月標普服務業 PMI 終值向下修訂為 51.4，低於前值與預期值，英鎊兌美元走貶，美元指數走強下，順勢打壓金價回落至 4,445 美元附近，但跌深後吸引部分低接買盤進場，使金價重回至4460美元上方波動。隨著美國公布2025年12月全球標普服務業PMI，與綜合PMI為 52.5 及 52.7 雙雙低於市場預期，帶動金價持續上漲來到 4,480 美元上方震盪，最後報價4,496.79美元。

廣告 廣告

美國銀行貴金屬研究主管Michael Widmer表示，黃金仍是投資組合重要的避險工具，預計2026年均價將達每英兩4,538美元，其認為投資需求只需增加14%將可推動金價至5,000美元，而若增長55%則可能觸及8,000 美元。他同時看好白銀，並認為在金銀比偏高的情況下，白銀具備超越黃金的潛力，峰值或達每英兩135美元。美國銀行並預期全球央行與高淨 值投資者將持續增加黃金配置，黃金在全球金融市場的地位將進一步提 升。

世界黃金協會(WGC)最新報告稱，2025年全年金價大漲67%，創下自1979 年以來最佳表現，雖近期因投資組合再平衡與獲利回吐出現回調，ETF資金流入放緩，上海期貨淨多頭亦下降，然WGC分析師認為地緣政治將在2026年初成為主導金價因素，整體趨勢仍偏向上漲，美國對委內瑞拉軍事行動顯示地緣政治不穩定將繼續支撐黃金需求，此外油價與美元走勢與美聯儲人事與利率動態都將是未來金價走勢關鍵，但核心上升趨勢不變。

資料來源：Kitco.com、WGC、台銀金市日報

查看原文

更多Newtalk新聞報導

金、銀價貴桑桑 央行馬年套幣「大漲3成」要價2,450元

英警告不惜為格陵蘭動武! 白宮稱已將「佔領」列入目標 歐洲七國聯手抗美