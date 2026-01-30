金價高漲投資詐騙橫行 介紹人變女又變男

圖說：臺北市大安分局安和路派出所巡佐詹炯楷。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局安和路派出所於日前，經國泰世華銀行行員通報，民眾欲轉帳新臺幣130萬元，需警方到場關懷提問，安和所獲報後派遣巡佐詹炯楷、警員呂佩玲等2員前往該行查處。

據老婦人稱介紹投資之人為孫子的女性朋友，對方誆稱利用黃金買賣方可獲利，指示老嫗以轉帳方式購買銀樓之實體黃金，對於提問要於何處銀樓購買黃金時說詞反覆，現場同仁驚覺其中有異，經警方耐心關懷終於透露購買銀樓為何處，警方旋即聯繫銀樓所在地之派出所協助查訪，銀樓表示該筆黃金買賣價值新臺幣30-50萬元，與實際老婦人所稱欲轉帳新臺幣130萬元，金額有出入，為破除老婦人防備，警方另向銀樓確認購買人為蕭先生而非老婦人，與一開始老婦人所稱之女性友人亦不相同，連老婦人都已分不清介紹人到底是男是女，所幸警方細心查證為老婦人守住一桶金。

大安分局呼籲民眾，由於現今金價高漲，詐騙集團透過LINE、Facebook等平台建立「投資理財群組」或以網路交友取信於民眾，聲稱透過購買黃金可穩賺不賠，誘導民眾至銀樓購買實體黃金，但銀樓實際接洽人為第三人，故將實體商品交付給第三人，導致民眾交付款項後亦未獲得黃金而求償無門。購買高價物品或對於友人提供投資建議時務必提高警覺，反覆查詢確認並可撥打165反詐騙專線查證，才能多一分警惕、少一分損失。