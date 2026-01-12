金價一路飆到4600美元！專家看「這檔悲情股」有望谷底翻身：漲最多的不是電子股了

伊朗爆發大規模示威，民眾訴求推翻最高領袖哈米尼的神權統治，德黑蘭當局則啟動鎮壓，國際局勢不穩也造成金價飆漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道指出，今天台股漲幅最多的不是電子股，而是與金屬相關的電纜，更點出一檔近年表現不佳的股票，可能有望接棒大漲趨勢。



蔡明彰表示，伊朗在去年6月與以色列戰爭後，貨幣就大幅貶值約40%，造成國內黑市瘋搶美元，通膨隨之飆升，商人抗議後獲得全伊朗各地民眾的支援，最終演變成大規模示威。

蔡明彰指出，現在黃金現貨來到近4600美元、白銀80美元，雙雙創新高，而貴金屬飆升，第一個原因是市場對美元失去信心，因此資金湧入；第二個就是地緣政治動盪，過去1979年伊朗革命，推倒巴勒維王朝，當時黃金就從300美元，飆到850美元天價。

蔡明彰直言，今天台股漲幅最多的不是電子股，「而是電纜」，因為其中包括到貴金屬概念，像金益鼎、華新都上漲，甚至還有一檔股票「你可能會嗤之以鼻」，那就是中鋼。中鋼去年一整年都很「鬱卒」，跌了很多，但會不會像去年面板股大漲一樣，今年由鋼鐵股接棒，值得觀察。

蔡明彰也提到，再來是軍工股，美國的洛克希德馬丁一路漲不停，比AI還猛，另外韓國也有「軍工還比AI強」的現象，連受惠於記憶體大漲的海力士，漲幅都比不上軍工股韓華海洋，飆漲89%。

