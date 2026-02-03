金價30日波動率超車比特幣 創2008以來新高

▲黃金傳統上被視為避險資產，但近期金價表現卻改變投資者認知，根據彭博資料，金價30天價格波動率已經飆升至44％以上，短暫超越了比特幣約39％的30天價格波動率。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 黃金傳統上被視為避險資產，但近期金價表現卻改變投資者認知，根據彭博資料，金價30天價格波動率已經飆升至44％以上，短暫超越了比特幣約39％的30天價格波動率，創下2008年金融危機以來最劇烈波動。

根據《韓聯社》報導，長期以來，黃金一直被視為比加密貨幣穩定得多的資產，但此次卻罕見地出現波動性反轉。自比特幣誕生以來，黃金波動性超車比特幣的情況僅出現過兩次。最近一次就在去年5月，當時正值美國總統川普的關稅威脅引發貿易緊張局勢再度升溫之際。

近幾天比特幣投資人合計清算了約25.6億美元的部位，這一規模遠不及去年10月10日創下的史上最大清算金額190億美元紀錄，當時比特幣上演史詩級崩盤，一夜之間從12萬6000美元的歷史高點，急殺至10萬4782美元。

加密貨幣市場數據供應商Kaiko的首席分析師麥卡錫（Adam McCarthy）表示，「過去幾個月我們看到的趨勢，很可能反映出投資人正在重新評估自身的風險管理，並暫時退一步思考該如何在市場中行動」。

換句話說，加密貨幣市場對「避險情緒」已變得相當敏感，比特幣價格在上月31日大跌逾6％後，近期大致在7萬8000美元附近盤整。

