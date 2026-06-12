金價91天內重挫逾20%墜入熊市 摔至今年低點後反彈 落底了嗎？

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

金價周四盤中一度觸及每盎司4,024美元的6個月低點後反彈，周五盤中上漲1.94%。（圖片來源／unsplash）

國際現貨金價在急跌至6個月低點後反彈2天，主要受到美國和伊朗有望達成和平協議的消息拉抬，不少投資人開始疑問現在可以逢低買進黃金嗎？然而，一些預測數字和技術指標表明，黃金價格的下行壓力可能仍然存在。

黃金價格反彈2天之後仍處於熊市

南韓媒體《Asia Business Daily》報導，周四，受美伊緊張局勢升溫和聯準會升息預期的影響，金價一度跌至去年11個月以來的最低水準，隨後出現反彈。

廣告 廣告

現貨黃金價格6月11日上漲0.6%，至每盎司4,095.45美元，當天稍早一度觸及每盎司4,024美元的6個月低點，比起今年1月底的歷史高峰5608.35美元下挫26.9%，即使周五反彈，金價的技術面仍處於熊市，比今年高點回挫25.5%。

周五（12日）盤中，現貨金價上漲79.62美元或1.94%，報每盎司4,177.64美元，現貨銀價盤中上揚2.59美元或4.05%，報66.53美元。

近期截至6月11日為止，金價在短短91天內重挫逾20%，跌破每盎司4,100美元與200日均線，正式宣告4年來首度步入熊市，原因是受到美國強勁經濟數據及通膨升溫的影響，市場預期聯準會（Fed）降息希望降溫甚至可能升息，導致資金撤出貴金屬市場。

黃金市場最大利空是Fed可能升息

短線來看，黃金市場的首要利空因素是，伊朗戰爭推高國際油價，加劇對通膨的擔憂，從而澆熄美國聯準會（Fed）降息的期望，在今年之內，Fed甚至可能升息，市場聚焦「利率長期走高」，進而削弱黃金這類不孳息資產的吸引力。

第二個利空因素是，SpaceX股票周五將首日上市交易、OpenAI和Anthropic等一流人工智慧（AI）公司的新股也陸續首次公開上市新股（IPO），令投資人充滿期望，因此吸走大筆市場資金，有觀察人士指出，投資人的資金似乎從黃金轉向風險更高的股票資產。

今年早些時候，國際金價創下歷史新高，超過每盎司5,600美元。然而，在228伊朗戰爭爆發後，金價持續下跌，6月11日盤中一度跌至今年低點4024美元。

展望黃金價格的後市，分析師的看法分歧，目前技術面顯示短期金價可能尚未探底，下一個關鍵支撐位在每盎司4,000美元。不過，包含花旗與瑞銀在內，多數法人機構在中長期仍看好黃金的避險與抗通膨價值。

金價周五連續第2天反彈，但許多分析師認為，長期來看，這種上漲趨勢難以持續。主要是由於當前黃金市場面臨複雜的經濟狀況。首先，基準利率下調的可能性降低是一個不利因素。

伊朗戰爭後，黃金的避險功能失靈

伊朗戰爭導致國際油價急升，升高通膨的壓力。因此，市場甚至開始考慮美國升息的可能性。由於黃金不支付利息或股息，未來隨著利率上升，黃金的投資吸引力也會降低。

UBP投資服務主管金塞拉(Peter Kinsella)告訴《金融時報》：「伊朗危機之後，投資人開始減碼風險資產的比重。」他進一步解釋說：「投資人拋售黃金，是為了彌補其他無收益資產的追加保證金。當投資人開始減少對風險資產的配置時，拋售黃金就不可避免了。」

有分析師預期，市場將密切關注美國Fed是否有釋放升息的信號，如果他們暗示將朝升息的方向發展，他認為金價到時候可能會跌破4000美元大關。

不過，花旗與瑞銀等外資法人中長期確實高度看好黃金的避險與抗通膨價值。儘管近期受升息預期影響，金價有震盪拉回的壓力，但全球央行結構性買盤與地緣政治風險仍為長線多頭提供強力支撐。

瑞銀指出，全球宏觀環境高度不確定，資產多元化配置至黃金的趨勢受到強烈支撐，中長期的上行空間大，金價短線回檔，可視為逢低布局的良機。

(原始連結)





更多信傳媒報導

一度行蹤不明！法院證實吳乃仁已主動到庭 他解釋：因為住在子女家

賴清德和魏哲家屏東合體 台積電進駐屏科專區、啟動南台灣半導體 S 廊帶

立法院藍白通過「高虹安條款」 綠竹市戰將莊競程批「因人設事」：幫她官司解套

