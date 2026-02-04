金價V型反彈 創18年最大漲幅

國際金價「大洗三溫暖」，從原本5400美元高價位，一口氣跌破每盎司4500美元，又在4日回升至5000美元之上，創下2008年約18年以來單日最大漲幅。台銀金市分析報告顯示，全球央行今年仍維持700到800公噸的購買力、地緣政治及分散資產需求推升金價；惟台銀示警，白銀短期內漲勢過高，有回檔的可能性。

國際金價1月30日從5400美元的高點走跌，一度跌破4500美元，金價急跌之後，買盤承接，加上美國勞工局統計，美國政府部分停擺，1月就業報告不如預期，市場不確定性帶動避險資金回流金市，激勵金價上漲。

市場憂心美國加大中東軍事部署，對伊朗攻擊一觸即發，以及金市連日跌深，市場避險買盤逢低回流，金價重回5000美元；黃金大漲也帶動白銀價格上漲，每盎司來到近90美元。

推升黃金價格不只全球央行搶金，根據世界黃金協會統計，在2024年，全世界「黃金ETF」的資金淨流入金額僅有34億美元，但在2025年則暴增將近25倍，達到近880億美元。

有外資認為，地緣政治已不再是偶發的風險，而是成為市場需持續面對的不確定性，包括美國與委內瑞拉、伊朗、格陵蘭等的緊張局勢，即便情勢稍有緩和，市場也認為僅是暫時的平靜，因此，金價在2026年底將有機會突破6000美元。

台銀貴金屬部經理楊天立提醒投資人，金價波動劇烈將是今年的常態，因此有行情噴出時，不要追高，可採定期定額的方式投資黃金；同時他也示警，黃金大漲後，資金就會去炒白銀，白銀市場更小、更容易大幅波動，短線上確實漲多，有隨時回檔的可能，因此投資人要小心。