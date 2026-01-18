金光明寺音樂會 撫慰1200弱勢戶

佛光山金光明寺「寒冬送暖音樂饗宴」昨盛大登場，今年是連續第12年舉辦。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

佛光山三峽金光明寺十八日舉辦「寒冬送暖音樂饗宴」，這項關懷弱勢的活動今年邁入第十二年，邀請板橋、土城、三峽、三重、蘆洲、樹林、鶯歌、淡水、汐止、瑞芳、平溪及貢寮等地區約一千二百戶弱勢家庭共襄盛舉，透過音樂、祝福與實物關懷，陪伴家戶在歲末迎接新的一年；新北市副市長劉和然及社會局長李美珍等到場致意，與家戶一同感受溫馨時刻。

佛光山金光明寺「寒冬送暖音樂饗宴」昨盛大登場，新北市副市長劉和然於現場協助致贈福袋給參加的福田戶。（記者吳瀛洲攝）

社會局表示，這次參與的一千二百戶家庭中，有四五０戶為各社會福利服務中心所服務的家庭，其餘由附近地區里長邀請；每戶各致贈福袋、臘八粥及二千元福田金，讓家戶在寒冷的冬日中，感受到滿滿的關懷與愛。

音樂饗宴由名大提琴家張正傑主持，並邀請好友男中音林政勳、女高音賴玨妤、小提琴家張芝庭和鋼琴家溫凱翔演唱、演奏多首世界名曲。尤其三峽在地的女高音賴玨妤以客語演唱十八姑娘一朵花，引起現場一陣熱烈的掌聲。

佛光山金光明寺「寒冬送暖音樂饗宴」昨盛大登場，新北市副市長劉和然代表市長侯友宜頒贈感謝牌給覺培師父（左）、有果師父（右）。（記者吳瀛洲攝）

佛光山中華總會秘書長覺培法師表示，這一年來全球部分地區動盪不安，國內民眾或許有人家庭發生變化，工作碰到難關，金光明寺也進行一些修繕的工程，但再大的困難，「寒冬送暖音樂饗宴」一定要辦，音樂家從世界各國趕回來表演，最主要的是想讓每個家庭都能感受到歲末寒冬的溫暖。感謝慈悲基金會的護持，金光明寺希望帶給大家「光」，且是「金」耶（真的）。

佛光山金光明寺「寒冬送暖音樂饗宴」昨盛大登場，金光明寺師父為每戶福田戶奉上臘八粥。（記者吳瀛洲攝）

副市長劉和然表示，自古以來，春耕夏耘秋收冬藏，但宗教力量沒有藏，反而奉獻出來；感謝十二年前金光明寺在前住持覺培法師的帶領下，與新北市府合作舉辦寒冬送暖音樂饗宴，將大雄寶殿變成音樂廳，讓參加家庭不僅有物資上的提供，還有心靈上的豐腴，美好的音樂可以淨化人心，也感謝繼任者有果法師承續，發揮星雲大師給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便「四給」的精神，更感謝所有護持的功德主。