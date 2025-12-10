「金典台中，檔藏稅史」巡迴展在員林市立美術館展出。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕員林報導

台中市政府地方稅務局為推廣檔案文化價值與地方稅務發展脈絡，策畫了「金典台中，檔藏稅史」巡迴展，今年度最終站特別選在員林市立美術館展出，即日起至十四日止，以豐富史料與珍貴文物，提供民眾探索稅務與歷史的多元視角。

本次展覽規劃兩大主題，一為「台中地價稅一甲子演進史」，以珍貴檔案史料重現公告地價調整、民眾陳情及九二一大地震等歷史事件。二為「百年印花稅票史」，展出多件稀有印花稅票，包括最長與最短樣式的印花稅票，以及各式憑證的真實案例，深具歷史意義與觀賞價值。

廣告 廣告

台中市地方稅務局由局長沈政安表示，透過整理檔案，可知台灣各種有趣的史實，像是過去的畢業證書、結（離）婚證書等都要貼印花，以及舊台幣時代還有六十億面額的印花，現今社會實在難以想像。

沈政安也代表致贈《金典台中檔藏稅史：用地價稅說台中故事》與《世紀印花台中風華》兩冊出版品予員林市立圖書館典藏，員林市代理市長賴致富也回贈《員林鎮誌》，展現跨縣市文化交流的深厚情誼。

代理市長賴致富表示，此次展覽不僅能透過珍貴檔案資料看見地方稅務的發展，也可以透過贈與的出版品，領略重大事件與地方稅務間的密切關聯。感謝台中市地方稅務局遠道合作，讓員林市民得以從不同角度重新認識檔案與城市文化。歡迎市民到場參觀，親身感受其中蘊含的歷史記憶與地方稅務的文化魅力。