「金典台中 檔藏稅史」巡迴展最終站 員林市立美術館開幕
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市立美術館今（9）日辦理「金典台中 檔藏稅史」檔案巡迴展展覽的開幕，同時也是巡迴展的最終站，由員林市代理市長賴致富、臺中市政府地方稅務局沈政安局長、丁書璿專委、消費及管考科謝嘉玲科長、秘書室何雅惠主任、東山分局何丁木主任、彰化縣地方稅務局員林分局黃文正主任、二林鎮農會邱士平總幹事及員林市民代表會林玟佑代表及所有嘉賓、市民一起見證檔案歷史的開箱。
台中市政府地方稅務局為推廣檔案及稅務的文化價值與發展脈絡，策畫了「金典台中 檔藏稅史」巡迴展，以豐富又珍貴的史料文物，提供市民朋友探索稅務與歷史的多元視角。
台中市政府地方稅務局沈政安局長表示，本展覽已經在台灣各地巡迴，員林是最終站。透過整理檔案，得以知道台灣各種有趣的史實，像是過去的畢業證書、結（離）婚證書等都要貼印花；以及舊台幣時代還有60億面額的印花，現今社會實在難以想像。沈局長非常開心這些史料的編纂可以在故鄉彰化展出，相當感謝賴代理市長的支持與促成。
賴致富代理市長表示，透過檔案展可以讓觀眾與歷史產生更多共鳴，不僅能透過珍貴檔案看見地方稅務的發展，也可以透過本次贈與的出版品，領略重大事件與地方稅務間的密切關聯。感謝台中市地方稅務局遠道合作，讓市民得以從不同角度重新認識檔案與城市文化。
本次展覽規劃兩大主題，一為「台中地價稅一甲子演進史」，以珍貴檔案史料重現公告地價調整、民眾陳情及921大地震等歷史事件；二為「百年印花稅票史」，展出多件稀有印花稅票，包括最長與最短樣式的印花稅票，以及各式憑證的真實案例，深具觀賞價值。
沈政安局長致贈員林市《金典台中 檔藏稅史：用地價稅說台中故事》與《世紀印花 台中風華》等兩冊出版品予員林市立圖書館典藏；賴致富代理市長同時也回贈《員林鎮誌》，展現跨縣市文化交流的深厚情誼。
「金典台中 檔藏稅史」檔案巡迴展展覽自即日起至12月14日止，歡迎市民朋友把握機會一同透過稅務檔案探索城市故事，親身感受其中蘊含的歷史記憶與地方稅務的文化魅力。
其他人也在看
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 183
左營16槍槍擊案百日！槍手楊云豪坐桶子逃亡 主嫌已飛柬埔寨
高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在住處附近遛狗時，慘遭開16槍狙殺的命案，檢方已在上月28日對槍手楊云豪發布殺人通緝，今（8日）也公開他跟幕後藏鏡人范嘉榮的長相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
NBA》熱火洛席爾賭博案出庭拒認罪 300萬美元交保
涉入簽賭案件的熱火後衛洛席爾（Terry Rozier）本周在紐約法庭提出無罪抗辯，他以300萬美元交保獲釋（新台幣9354萬），他被起訴電匯詐騙、洗錢等美國聯邦罪名。共同被告拉斯特（Deniro Laster）也拒絕認罪，以5萬美元交保（新台幣155.9萬）。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
130家血汗企業名單出爐！英業達也上榜重罰 違法原因曝光
臺北市政府勞動局公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為535萬元，其中「英業達股份有限公司」遭罰30萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行
台灣一年總工時 高達 2千 030 小時，世界第五、亞洲第二，有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，再度 掀起討論。但看似吸引人的構想，也讓產業界 高度緊張。勞工擔心是否得延長 平日工時？薪水 會不會被砍？專家直言, 週休三日能否成為高工時 困境的解方, 還言之過早。 #周休三日#勞工#工時東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 6
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 iHerb防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鄰居爭執！嫌開車衝撞雞排店 老闆夫妻「遭熱油燙傷」｜#鏡新聞
屏東縣內埔一間雞排店，6日傍晚5點多，遭到隔壁鄰居開車衝撞，當時在店內的店主夫婦倆，被熱油燙傷、緊急送醫，還波及到旁邊1輛機車。警方獲報到場立刻對嫌犯檢測，酒測值為0，也沒有毒品反應。當場依違反公共危險等罪嫌，移送檢方。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
板橋「定食8」氣爆5人受傷 大樓搖晃巨響驚醒民眾 府中商圈滿目瘡痍
新北市板橋區府中商圈一棟商業大樓今天（8日）凌晨近1時發生嚴重氣爆，引發當地居民一陣恐慌。位在重慶路12巷2樓連鎖餐廳「定食8」內部炸得面目全非、牆體塌陷，大量玻璃碎片和雜物噴射至街道，波及隔壁的「爭鮮迴轉壽司」等多間鄰近店鋪，巨大爆炸聲響及晃動驚醒周邊住宅熟睡的民眾。氣爆玻璃噴濺造成5名路人受傷，1名住戶也預防送醫，目前送醫者都已出院，事故原因待查。新北市長侯友宜表示，將成立專案小組助受損住戶依法求償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 32
彰化奪命惡火…102歲人瑞母搶救不治！孝子「同睡一房」命危住加護病房
彰化縣溪湖鎮今天（8日）凌晨發生死亡火警，一棟透天厝不明原因起火；警消獲報到場，雖於10分鐘左右控制火勢，但受困的102歲人瑞婦人，倒臥室失去呼吸心跳，送醫搶救不治；一旁照護的兒子也嗆傷，送加護病房治療，詳細起火原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
游顥提修黨產條例 律師：將人民財產近14億送救國團 涉圖利罪 低消5年徒刑
[Newtalk新聞] 國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，國民黨、民眾黨團2日以人數優勢將草案逕付二讀。對此。律師黃帝穎今（8）日指出，游顥提案將人民財產近14億元送救國團，涉犯圖利罪，最高法院大法庭裁定民代違反利益衝突迴避法構成圖利罪要件，低消5年徒刑。 黃帝穎發文提及，游顥是救國團既得利益者，曾任南投救國團團友會會長，竟然為了救國團提案修法，違反「公職人員利益衝突迴避法」，依最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號裁定意旨，立委違反公職人員利益衝突迴避法該當貪污治罪條例第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪之「違背法律」，依法處５年以上有期徒刑。 黃帝穎指出，台北高等行政法院（北高行）於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決已判定，救國團就是國民黨附隨組織，資產還財於民，但游顥提案修黨產條例排除救國團，等於把已經還給人民的近14億元資產，又搶回去送給救國團，除了是不公不義的個案修法，更違反行政法院判決的白紙黑字，強搶人民財產，修法圖利救國團近14億元，明顯涉犯貪污治罪條例圖利罪，處5年以新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鏡週刊爆檢將約談凱思負責人？黃國昌辦怒嗆：黨檢媒三位一體再進化
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導鏡週刊槓上民眾黨主席黃國昌，今（8）日週刊再刊出報導，稱檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，稱由於李是黃最關...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
台東祖孫雙亡車禍…「孫為公所員工」為照顧祖父母才留家鄉
台東縣成功鎮7日上午發生一起雙亡車禍。一名李姓祖父（73歲）當時開車要載李姓孫子（29歲）到市區參加國考，途中卻不明原因自撞路旁電箱受困，被警消緊急救出、送院搶救，仍宣告不治。據了解，李姓孫子是成功鎮公所的約聘人員，留在家鄉是為了照顧祖父母，且其工作能力強希望能轉正，才會去參加特考，不料卻發生憾事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
南迴搞軌案曾震撼全國 李泰安刑滿返鄉近況曝光
曾經轟動一時的「南迴搞軌案」主角李泰安，已於今年五月初結束刑期，重獲自由返回家鄉。建農里長夫人透露，這位昔日的話題人物現在生活作息與常人無異，偶爾會出門從事工程相關的工作，出獄後的他性格似乎沉穩許多，外貌上則顯得滄桑憔悴，歲月的痕跡清晰可見。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 發起對話
停車糾紛開車衝撞雞排攤 熱油燙傷老闆夫婦
屏東一間雞排攤遭到車輛衝撞，油鍋打翻熱油潑灑，老闆夫婦倆二級燒燙傷送醫，警方追查，原來這起事故不是意外，隔壁鄰居51歲的雷姓男子，因停車問題和雞排攤老闆發生口角，結果竟然開車衝撞攤位，導致老闆夫婦兩人受傷，警方將衝撞的雷姓男子當場逮捕，並依公共危險罪送辦。 #衝撞#雞排#熱油燙傷東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話