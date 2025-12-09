「金典台中 檔藏稅史」巡迴展最終站 員林市立美術館開幕

▲員林市立美術館今日辦理「金典台中 檔藏稅史」檔案巡迴展展覽的開幕，同時也是巡迴展的最終站，一起見證檔案歷史的開箱。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市立美術館今（9）日辦理「金典台中 檔藏稅史」檔案巡迴展展覽的開幕，同時也是巡迴展的最終站，由員林市代理市長賴致富、臺中市政府地方稅務局沈政安局長、丁書璿專委、消費及管考科謝嘉玲科長、秘書室何雅惠主任、東山分局何丁木主任、彰化縣地方稅務局員林分局黃文正主任、二林鎮農會邱士平總幹事及員林市民代表會林玟佑代表及所有嘉賓、市民一起見證檔案歷史的開箱。

台中市政府地方稅務局為推廣檔案及稅務的文化價值與發展脈絡，策畫了「金典台中 檔藏稅史」巡迴展，以豐富又珍貴的史料文物，提供市民朋友探索稅務與歷史的多元視角。

廣告 廣告

台中市政府地方稅務局沈政安局長表示，本展覽已經在台灣各地巡迴，員林是最終站。透過整理檔案，得以知道台灣各種有趣的史實，像是過去的畢業證書、結（離）婚證書等都要貼印花；以及舊台幣時代還有60億面額的印花，現今社會實在難以想像。沈局長非常開心這些史料的編纂可以在故鄉彰化展出，相當感謝賴代理市長的支持與促成。

賴致富代理市長表示，透過檔案展可以讓觀眾與歷史產生更多共鳴，不僅能透過珍貴檔案看見地方稅務的發展，也可以透過本次贈與的出版品，領略重大事件與地方稅務間的密切關聯。感謝台中市地方稅務局遠道合作，讓市民得以從不同角度重新認識檔案與城市文化。

本次展覽規劃兩大主題，一為「台中地價稅一甲子演進史」，以珍貴檔案史料重現公告地價調整、民眾陳情及921大地震等歷史事件；二為「百年印花稅票史」，展出多件稀有印花稅票，包括最長與最短樣式的印花稅票，以及各式憑證的真實案例，深具觀賞價值。

沈政安局長致贈員林市《金典台中 檔藏稅史：用地價稅說台中故事》與《世紀印花 台中風華》等兩冊出版品予員林市立圖書館典藏；賴致富代理市長同時也回贈《員林鎮誌》，展現跨縣市文化交流的深厚情誼。

「金典台中 檔藏稅史」檔案巡迴展展覽自即日起至12月14日止，歡迎市民朋友把握機會一同透過稅務檔案探索城市故事，親身感受其中蘊含的歷史記憶與地方稅務的文化魅力。