金凱瑞《鬼靈精》特化妝宛如酷刑 開拍首日就想退出！劇組急聘「酷刑專家」救火
1. 金凱瑞拍《鬼靈精》首日就想退出，不惜退回2000萬美元片酬！
2.全套特化妝就像酷刑，劇組急聘「海豹六隊」創始人來救火！
3. Bee Gees音樂成救命稻草，陪金凱瑞撐過每天的特化折磨！
【文／千尋少女】金凱瑞主演的經典聖誕電影《鬼靈精》（The Grinch）迎來上映25週年。這部全球票房突破3.46億美元、勇奪當年北美年度冠軍的作品，對影迷而言充滿歡樂與溫馨，但對金凱瑞本人來說，卻是一段近折磨的拍攝回憶。近期幕後團隊在25週年回顧訪談中揭露，當年拍攝過程宛如酷刑，金凱瑞甚至在開拍第一天就萌生退意，願意退回高達2000萬美元的片酬，只求脫身。
根據《Vulture》25週年專題報導，金凱瑞為了完全融入角色，主動同意進行全套特效化妝，卻也因此付出極為慘痛的代價。當年負責本片特效化妝的是七度榮獲奧斯卡的傳奇特效大師瑞克貝克（Rick Baker）。他透露片商原本只想將金凱瑞「塗成綠色」了事，但在團隊堅持下，才打造出涵蓋全身的複雜假體與精細妝容，讓角色更具說服力。
金凱瑞形容，鬼靈精戲服內層鋪滿刺癢的犛牛毛，讓他整天癢到幾乎抓狂；假鼻設計使他無法用鼻子呼吸，全片只能用張嘴吸氣；覆蓋整個眼球的綠色隱形眼鏡，讓視野宛如只剩一條狹窄隧道；再加上影響發音的特殊牙套，一句台詞都變得困難重重。他無奈坦言：「這一切都是我自找的。你得小心自己許的願。觀眾看到角色的痛苦，卻不會想到演員必須真正活在那種感受裡，而且回到家也無法立刻抽離。」
導演朗霍華（Ron Howard）回憶，金凱瑞在拍攝初期因身體與心理的極度不適，多次恐慌發作，常在拍攝空檔躺在地上，用牛皮紙袋調整呼吸。首日歷經長達8小時的上妝過程後，他幾乎崩潰，認真考慮退出拍攝。朗霍華直言：「他是真的準備把那2000萬美元退回來了！」
為了避免他真的退出，劇組緊急聘請一名專門訓練軍方與情報人員忍受囚禁與拷問的專家－理查德馬辛克（Richard Marcinko），協助金凱瑞度過難關。金凱瑞事後才得知，這位救火教練來頭可不小。他不僅是前海豹部隊軍官，還曾為CIA與特種作戰單位進行抗壓訓練，更是傳奇反恐單位「海豹六隊」的創始人。
金凱瑞分享，馬辛克教他的「抗崩潰技巧」五花八門，包括用力捶自己大腿、請信任的人揍他一拳、看到什麼就吃什麼、頻繁更換環境擺設，甚至是不停抽菸。也因此，片場才會出現他扮成鬼靈精坐在導演椅上叼著長菸斗的奇景。
不過，金凱瑞坦言，真正讓他撐過每天折磨的關鍵有兩個：第一是劇組後來將上妝時間壓縮至約三小時；第二則是Bee Gees的音樂。他回憶，自己在化妝過程中幾乎聽遍了他們所有專輯，「他們的音樂充滿喜悅。雖然我從未見過貝瑞吉布，但我真的很想謝謝他。」
儘管對《鬼靈精》回憶充滿痛苦，金凱瑞近年態度已明顯軟化。去年底在宣傳《音速小子3》時，當問到是否願意重演舊角色，他直言，如今已有成熟的動作捕捉與數位技術，若能不必再承受那套「酷刑式」化妝，再次化身鬼靈精並非不可能，並笑說：「現在，什麼都有可能。」
