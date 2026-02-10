金刻獎肯定！光澤醫美集團引領質感時代 犬系男神製造機啟動

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者蔡函錚／綜合報導）每個世代都有屬於自己的審美語言。近年來，男性形象正從過往強調陽剛、剛毅的刻板印象，逐步轉向溫柔、親和、帶著安全感的「犬系顏值」。這種兼具柔和氣質與情緒溫度的臉孔，不只深受女性喜愛，也獲得男性族群高度認同，成為新世代共同買單的主流美感。

正是在這樣的文化轉變下，光澤醫美率先跨界娛樂內容，推出醫美品牌豎屏劇《我的室友是億萬富翁》，在選角與角色塑造上精準掌握時代脈動，以犬系顏值陣容打造高度共鳴的人設，並榮獲第四屆金刻獎「年度最佳短劇爆發獎」，成為娛樂與醫美整合行銷的跨界融合代表作。

廣告 廣告

三秒圈粉犬系顏值熱

在豎屏內容主導的時代，觀眾往往在短短數秒內決定是否停留。《我的室友是億萬富翁》以「清爽、乾淨、自然」為核心視覺語言，成功降低距離感，讓觀眾快速建立好感與情緒連結。劇中的男演員們組成完整的「男神矩陣」，以不同面向詮釋犬系魅力：

江星熠(王承澤)｜陽光金毛型

溫暖眼神與自然酒窩，傳遞高度陪伴感與安全感，如同理想伴侶般可靠。

劇中飾演霸氣外冷、內心溫柔的王承澤，一開始以理性與距離感示人，但隨著與女主角童顏的相處逐漸加深，溫暖本性慢慢浮現。當童顏在職場受挫、情緒崩潰時，承澤總是第一個察覺異狀，默默準備熱騰騰的料理、陪著她用行動代替言語給予支持。用陪伴感讓對方慢慢找回力量，展現最典型的金毛式暖男魅力。

建議療程–皮秒雷射、保濕導入，「提亮＋穩定」＝暖男魅力最大化

高一方(高藝)｜萌系薩摩耶型

細膩五官與無害笑容，親近卻不具侵略性，極易引發情感投射。

高藝在劇中是氣氛潤滑劑，也是女主角最安心的情緒出口。每當童顏陷入感情與現實的糾結漩渦時，總能用自然、不帶壓力的方式陪她聊天。擅長在輕鬆玩笑中點破問題核心，一句話就讓對方豁然開朗，使他成為劇中療癒感的存在。

建議療程–凈膚雷射、毛孔清道夫，「水潤＋細緻」＝最強親近感來源

儲旭(文浩)｜俐落柴犬型

線條俐落中帶溫柔，兼具時尚感與忠誠形象，散發自在魅力。

文浩屬於慢熱型男主，對感情不張揚、不表態，卻在不知不覺中被童顏吸引，開始默默觀察她的一舉一動。當女主角遇到困境時，默默幫她處理細節，即使自己受委屈，也選擇隱忍支持，展現柴犬式低調忠誠的深情。

建議療程–電音雙波、AB酸美膚，「線條＋緊實」＝質感男神標配

于常祐(陳俊安)｜溫柔邊牧型

輪廓分明卻不銳利，搭配穩定氣質與清澈眼神，在近距離特寫中極具記憶點。

在劇中屬於氣場最強烈的角色設定，與主角群時常針鋒相對，代表理性、權威與現實面的挑戰者。關鍵情節中以冷靜犀利的眼神與語氣掌控全場，即使不多說話，也能讓人感受到壓迫感與存在感。

建議療程–雞尾酒雷射、肉毒，「有神＋精神感」＝高級耐看型男

王朝輝｜邊境牧羊犬型

眼神專注而沉穩，兼具理性與親和力，第一時間察覺他人的狀態變化，給出最安心的指引。

劇中是一種人生導師式的存在，用理性守護感性，用經驗支撐夢想，扮演信賴的精神支柱。

建議療程–5D亮睛術、藝術面雕，「亮眼神采＋沉穩」＝專業領袖魅力

打造新世代男性自我經營哲學

光澤醫美集團率先以豎屏短劇進行內容創新，將戲劇故事轉化為保養觀念的啟蒙入口。隨著犬系顏值，顯現男性對外貌與肌膚管理的改變。的態度已產生質變。光澤診所王朝輝院長：男性皮膚平均比女性厚約 20% 至 25%，且皮脂腺活性高，極易產生出油與毛孔粗大問題，必須先擁有穩定的膚況才是展現質感的底氣。

光澤醫美以『清潔、保濕、防曬』三大基礎管理為核心，透過專業療程建構健康的皮膚屏障。當肌膚回歸純淨狀態，臉部自然顯得乾淨、有精神，這種由內而外散發的自信光采，正是犬系男神能瞬間擄獲人心的顏值祕密。

《我的室友是億萬富翁》社群平台

Instagram：https://www.instagram.com/richroomie.official/

Facebook：https://reurl.cc/papENa

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCCEoUgiiePvqS7Csumz8UVg

更多引新聞報導

信義區工地驚險意外！工人12樓摔落 意識清楚送醫

過年送禮不只補一時 從「第一口健康」開始的全齡共享新選擇

