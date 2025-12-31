金剛分手小嫻3年「與香港街市女神爆婚訊」 本人回應：你信嗎？

金剛（右1）爆婚訊，本人否認。翻攝金剛69微博

藝人金剛（李信樵）過去曾與梁云菲、小嫻（黃瑜嫻）交往，自2022年與小嫻宣布分手後，感情動向一直備受外界關注。近年重心多在香港發展的他，近日竟意外捲入港星「街市女神」阮小儀的閃婚傳聞，引發網友熱烈討論。

聖誕婚照引揣測

港星阮小儀在耶誕節驚喜宣布結婚喜訊，並公開與老公的合照，不過由於男方並未露臉，引發大眾好奇。有眼尖網友從男方的膚色，以及手上配戴的手錶款式，推測神祕男主角極可能就是曾在2015年與阮小儀合作戲劇《愛情食物鏈》並傳出緋聞的金剛，網路上甚至一度傳出金剛即將步入婚姻。

網友列疑點闢謠

隨著傳聞發酵，也有不少冷靜的網友提出反駁。支持者指出，該款手錶市佔率高，不能作為身分判定的唯一依據，且比對照片後發現，金剛的手指形狀與婚照中的男子並不相符。此外，阮小儀近期影片中出現的男伴聲音，其流利的廣東話口音也與金剛略有出入。更有民眾聲稱曾在街頭偶遇阮小儀與男伴約會，直指對方的身分並非金剛。

金剛大笑回應現況

根據三立新聞獨家報導，針對這場烏龍婚訊，金剛本人在回應時忍不住放聲大笑，直呼：「哈哈哈哈哈哈哈，妳信嗎？」他解釋，照片中的手錶與他平時配戴的款式、型號完全不同，沒想到網友竟能因此聯想在一起，覺得網友的推測非常可愛。而當被進一步問及目前的真實感情狀態時，金剛則未再做更多回應。



