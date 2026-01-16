「金剛機」暴力實測！ 紅米、Motorola爆打、泡水PK

小米新機REDMINote 15系列強勢登場。（圖／東森新聞）





手機買來最怕摔壞，到底智慧手機時代還有金剛機嗎？《EBC東森新聞》帶你來暴力實測，紅米的新機戴上拳擊手套用揍的，整台手機還沒事；另外Motorola的則是強打軍規，在防摔、防水、防塵方面表現出色。無論是耐衝擊、泡水還是面對極限環境，它們都能輕鬆應對。

不愧號稱「小金剛」，用力揍、90度正面迎摔，被球踢甚至泡在水裡，都能應付。小米新機REDMI Note 15系列強勢登場，有鈦空金、玄夜黑、冰川藍等顏色，強悍功能再進化，耐拍耐用耐摔耐水，螢幕採用最高等級大猩猩玻璃，背蓋則是抗摔耐刮玻璃纖維。

廣告 廣告

手機品牌台灣高級產品經理林佳翰Martin Lin：「這次也是採用2億畫素的AI鏡頭，其實在防水的話，其實我們的手機最高支援到IP68，是可以輕鬆去對應我們生活的一些需求，包含可以在水下面24個小時都是沒有問題的。」

搭載AI濕手觸控，潮濕環境下也能操作。即使機身輕薄，也有軍規等級的還有它，機身厚度只有5.99mm，手機重量不到160公克，Motorola edge 70輕盈手感兼顧大電量矽碳電池，不僅整合多項AI智慧，還通過軍規測試，擁有IP68與IP69，也就是1公尺深的水中，能浸泡30分鐘而不損壞，防塵、防水、防沖壓等級。

OPPO也主打高性價比，強攻5G市場外，A6系列結合80W快充，兼顧長續航，具備反向充電功能，機身同樣通過IP69防塵防水，支援濕手操作與水下拍攝模式。

3C科技YouTuber Kisplay：「以那種比較平價的方式，來去推比較薄的手機，一般可以帶去登山，或是你帶去做外送什麼東西，都沒有問題的。那另外像是我們有些極限運動員，可以拿著手機一邊跑一邊拍，那我覺得它也是非常適合去使用的。」

在手機市場競爭白熱化之下，萬元就能入手的耐操型高CP值手機，持續搶攻版圖。

更多東森新聞報導

驚悚片！阿根廷男滑手機衰遇「天降大玻璃」 遭砸昏迷

女健身手機放桌上！他竟偷看+轉分享激戰片 下場曝光

創手機群組散布性影像 台中軍人遭起訴

