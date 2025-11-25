金剛現身了 《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第2季明年2月27見

《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第2季回到金剛棲息的骷髏島。（Apple TV提供）

與電影《哥吉拉大戰金剛》同屬一個世界觀的Apple TV怪獸影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》（Monarch: Legacy of Monsters），正式宣告第2季明年2月27推出，這一回將帶領觀眾探索骷髏島。

影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》的故事時空，發生在電影《哥吉拉》之後，受到泰坦巨獸肆虐的舊金山，等於也向世人宣告泰坦巨獸的存在，偏偏這是多年以來神祕組織「君主計畫」想要努力研究、也想要保護的祕密。此時一對兄妹赫然發現，他們的父親在東京還有另外一個家庭，不遠千里想要找出真相，意外揭開家族與君主組織之間的神祕關聯，並在1950年代與半世紀後的現代2個時空交錯下，帶領觀眾踏入怪獸宇宙。當他們面對軍官李蕭所掌握的關鍵祕密，君主組織與人類文明面臨前所未有的威脅。

廣告 廣告

第2季故事則讓主角們重返金剛棲息的骷髏島，並探索一座神祕村落，揭開泰坦巨獸起源的深埋祕密，迎戰自海中甦醒的傳奇巨獸。過去的漣漪持續影響現在，家人、盟友與敵人之間的界線逐漸模糊，而新的泰坦巨獸事件威脅正悄悄逼近。

傳奇影業的「怪獸宇宙」（Monsterverse）2014年上映的《哥吉拉》開始，延續至2017年《金剛：骷髏島》、2019年《哥吉拉：怪獸之王》、2021年《哥吉拉大戰金剛》等4部怪獸大戰電影深受觀眾喜愛，以及近期創下票房紀錄的《哥吉拉與金剛：新帝國》，成為該系列票房最高作品，也創下哥吉拉電影史上最高票房。備受期待的續集《哥吉拉與金剛：超新星》預計於2027年大銀幕上映。

更多鏡週刊報導

用13天撤走2800人 《撤離倒數13天》重現阿富汗政局變天

黃崇仁砸美金160萬買下畫作 Discovery頻道《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》揭祕

遭爆拍MV之便藉機選妃 黃明志急發聲明喊：與事實嚴重不符