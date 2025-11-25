金剛現身！《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第二季重磅回歸

《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第二季將在明年2月上線。（Apple TV提供）

Apple TV 日前宣布熱門科幻怪獸影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》（Monarch： Legacy of Monsters）全新第二季即將重磅回歸，同步釋出前導預告，帶來震撼的「怪獸宇宙」精彩搶先看。第一季主要角色包含好萊塢硬漢影星寇特羅素（Kurt Russell）、《貓王》懷特羅素（Wyatt Russell）和《柏青哥》安娜薩瓦（Anna Sawai）等人將全數回歸。回到了神秘的骷髏島，更龐大的怪獸陣容即將現身、激烈的動作場面與更深層的情感描繪，為第二季全新篇章揭開序幕。

《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第一季故事發生在哥吉拉與泰坦巨獸的大戰後，舊金山遭到毀滅性破壞，同時揭露了怪獸們真實存在的事實。一對兄妹追隨他們父親的腳步，試圖揭開家族與君主組織之間的神秘關聯，並在1950年代與半世紀後的現代兩個時空交錯下，逐步踏入怪獸宇宙，面對軍官李蕭所掌握的關鍵秘密，使君主組織與人類文明面臨前所未有的威脅。

第二季將延續第一季結局，君主組織和全世界的命運再度岌岌可危。主角們重返金剛的骷髏島，並探索一座神秘村落，揭開泰坦巨獸起源的深埋秘密，迎戰自海中甦醒的傳奇巨獸。過去的漣漪持續影響現在，家人、盟友與敵人之間的界線逐漸模糊，而新的泰坦巨獸事件威脅正悄悄逼近。

傳奇影業的「怪獸宇宙」（Monsterverse）是一個橫跨多平台的龐大世界觀，自 2014 年上映的《哥吉拉》開始，延續至 2017 年《金剛：骷髏島》、2019 年《哥吉拉：怪獸之王》、2021 年《哥吉拉大戰金剛》等四部怪獸大戰電影深受觀眾喜愛，以及近期創下票房紀錄的《哥吉拉與金剛：新帝國》，成為該系列票房最高作品，也創下哥吉拉電影史上最高票房。備受期待的續集《哥吉拉與金剛：超新星》預計於 2027 年大銀幕上映。「怪獸宇宙」全球票房累計已超過 25 億美元，並延伸出 Apple TV 大受好評的怪獸影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》。

《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第一季於 Apple TV 現正熱播中，第二季將於 2026年 2 月 27 全球上線。

