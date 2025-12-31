金剛結婚了？阮小儀宣布婚訊 婚戒照掀網友猜測
阮小儀在聖誕節驚喜宣布婚訊，曬出與另一半牽手、婚戒入鏡的照片，並寫下感性文字，分享踏入人生新階段的喜悅。不過，新郎全程未露臉，也未公開身分，隨即引發網友熱烈討論，甚至有網友將線索指向曾與她傳出緋聞的台灣男星金剛。
阮小儀聖誕節宣布婚訊並曬婚戒。（圖／翻攝自阮小儀IG）
婚戒照掀身分猜測
有眼尖網友發現，照片中男方佩戴的手錶款式，與金剛過去曾配戴的型號相似，加上膚色接近，認為巧合太多。相關截圖與比對在社群平台流傳後，迅速引發「是否嫁給金剛」的討論。
有網友比對發現，婚戒照中男子的手錶款式與金剛相同。（圖／翻攝自金剛IG）
網友點出多項疑點
不過，另一派網友也提出不同看法，認為單憑手錶並不足以認定身分，因同款腕錶相當常見。也有人比較手指形狀、手毛多寡，指出與金剛特徵不符。另有網友提到，阮小儀近期影片中出現的男聲廣東話流利，與金剛口音存在差異；甚至有人自稱曾在街上偶遇她與男伴同行，表示對方並非金剛。
事實上，阮小儀與金剛早年因合作節目與戲劇而被外界聯想，雙方當時多次否認戀情。金剛近年在香港發展，過往情史也曾被關注，相較之下阮小儀的感情生活向來低調，曾坦言經歷過一段長達7年感情所造成的低潮。如今她選擇公開喜訊、卻保留另一半身分，也讓不少粉絲選擇尊重隱私，送上祝福。
【更多東森娛樂報導】
●才官宣當媽喜訊 女星爆早產「寶寶夭折」！網友見亂象怒了
●「欸你這週要幹嘛」小粉紅報喜當媽 急撇生父不是他！
●前一天才曝喜訊！知名音樂人「平安夜驟逝」享年48歲
其他人也在看
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 54
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 22
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 27
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 11
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
曹西平後事全安排好？他早交代3細節 坦言最怕「一個人在家走了」
在鏡頭前以直言敢言聞名的曹西平，私下卻是極其溫柔細膩的人。他不僅主動承擔起家中所有瑣事，包括洗衣、洗碗、倒垃圾等，也曾在節目上流露出對晚輩的深厚情感。他提及，乾兒子 Jeremy 的手部皮膚對清潔劑過敏，為此他甘願一人負責所有家務，絕不讓對方動手。這份關係不只建...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 6
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前 ・ 11
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 43
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
48歲何妤玟不藏了！好姊妹牽線進軍電影圈 「超狂新身分」曝光
48歲何妤玟離婚恢單後積極拓展新領域，不僅推出寫真，如今更宣布進軍電影圈。電影《空姐復仇記》昨（29）日於台北鉅星匯國際宴會廳盛大舉辦殺青宴。該片集結李維維、劉倩妏、廖家儀、陳尚澤、王自強等實力派陣容，目前已進入最後特效階段，並正式宣布將於明年（2026年）2月底春天上映。現場除了慶祝拍攝圓滿完成，首度擔任製片的廖家儀更帶著好姊妹何妤玟、李維維驚喜同框，分享拍攝背後的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 7
曹西平驟逝 吳宗憲哽咽：心中想仍有機會把話說開沒想到等來天人永隔
曹西平出道逾40年，以有話直說、嗆辣直率的風格深受觀眾喜愛，近日卻驚傳離世消息，震撼演藝圈，也讓不少粉絲難以接受。消息曝光後，各界好友紛紛表達哀悼之意，與曹西平有多年交情的吳宗憲，今（30）日也首度對外回應，談及這位老友時一度哽咽，情緒難以平復。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 18
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 15
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
曹西平生前痛罵「一毛錢不留給姓曹」！她嘆被血緣推翻：兄弟可拿這比例
娛樂中心／巫旻璇報導藝人曹西平29日被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲。由於他生前長期與兄弟關係決裂，曾不只一次直言「一毛錢都不留給姓曹」，並表態希望把名下財產全數留給陪伴自己多年的乾兒子 Jeremy。不過，雙方並未完成法律上的收養程序，使得這名乾兒子在現行法規中並不具備繼承身分，也讓曹西平的遺產安排恐難完全依照其生前意願進行。對此，時代力量黨主席王婉諭感嘆，曹西平的最後選擇，恐怕仍可能在法律制度下被「血緣關係」所推翻。民視 ・ 4 小時前 ・ 26