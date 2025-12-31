金剛結婚了？阮小儀宣布婚訊 婚戒照掀網友猜測

阮小儀聖誕節宣布婚訊，新郎未露面引發外界猜測。（圖／翻攝自阮小儀IG）





阮小儀在聖誕節驚喜宣布婚訊，曬出與另一半牽手、婚戒入鏡的照片，並寫下感性文字，分享踏入人生新階段的喜悅。不過，新郎全程未露臉，也未公開身分，隨即引發網友熱烈討論，甚至有網友將線索指向曾與她傳出緋聞的台灣男星金剛。

阮小儀聖誕節宣布婚訊並曬婚戒。（圖／翻攝自阮小儀IG）

婚戒照掀身分猜測

有眼尖網友發現，照片中男方佩戴的手錶款式，與金剛過去曾配戴的型號相似，加上膚色接近，認為巧合太多。相關截圖與比對在社群平台流傳後，迅速引發「是否嫁給金剛」的討論。

有網友比對發現，婚戒照中男子的手錶款式與金剛相同。（圖／翻攝自金剛IG）

網友點出多項疑點

不過，另一派網友也提出不同看法，認為單憑手錶並不足以認定身分，因同款腕錶相當常見。也有人比較手指形狀、手毛多寡，指出與金剛特徵不符。另有網友提到，阮小儀近期影片中出現的男聲廣東話流利，與金剛口音存在差異；甚至有人自稱曾在街上偶遇她與男伴同行，表示對方並非金剛。

事實上，阮小儀與金剛早年因合作節目與戲劇而被外界聯想，雙方當時多次否認戀情。金剛近年在香港發展，過往情史也曾被關注，相較之下阮小儀的感情生活向來低調，曾坦言經歷過一段長達7年感情所造成的低潮。如今她選擇公開喜訊、卻保留另一半身分，也讓不少粉絲選擇尊重隱私，送上祝福。



