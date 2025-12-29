金剛遭疑結婚了！大咖女星宣布婚訊 眼尖網揪「2線索」瘋猜嫁他

娛樂中心／綜合報導

香港知名電台DJ阮小儀25日聖誕節驚喜宣布婚訊，曬出與老公婚戒照，甜蜜告白「謝謝你，讓我人生下半場更精彩」。由於男方並未露臉，真實身分引發網友瘋猜。有網友指出，照片中男子佩戴的手錶款式，與曾和阮小儀傳出緋聞的台灣男星金剛（李信樵）相同，加上膚色相近，推測新郎身分可能是他。

阮小儀宣布婚訊。（圖／翻攝自阮小儀IG）

網友觀察猜測金剛正是阮小儀老公，不過也有人提出疑點，表示許多人都佩戴這款手錶，且金剛手指形狀與照片中男子不太相符，阮小儀近期影片中出現的男聲，流利廣東話也與金剛略有差異。此外，更有人聲稱曾在街上偶遇阮小儀與男伴約會，對方身分並非金剛，種種線索讓外界猜測出現分歧。

阮小儀老公與金剛佩戴同款手錶。（圖／翻攝自阮小儀IG）

阮小儀老公與金剛佩戴同款手錶。（圖／翻攝自金剛IG）

事實上，金剛近年多在香港發展，2015年與阮小儀合作戲劇《愛情食物鏈》傳出緋聞，後續也曾與梁云菲、小嫻交往。相較之下，阮小儀感情生活一向低調，曾透露有段長達7年的戀情傷害最深，花費許多時間才走出陰霾。如今她宣布步入婚姻殿堂，不少網友都送上祝福。

