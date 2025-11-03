金卓越頒獎閃耀登場 高雄7社區全數獲獎

衛生福利部昨（三）日在臺北中油大樓國光會議廳舉辦一一四年度全國社區發展金卓越社區表揚典禮，高雄市社區大放異彩，七個參選社區全數獲獎，包含大寮區中庄社區獲得銅質卓越獎，永安區新港社區及旗山區糖廠社區獲得卓越獎，茂林區萬山社區及旗山區廣福社區獲得優等獎，前鎮區興邦社區及湖內區湖庄社區獲得甲等獎，恭喜得獎社區展現出高雄市在地服務特色成果，為高雄市贏得亮眼成績。

大寮區中庄社區發展協會運用志工及專業人才成立「人力銀行」透過「中庄社區福利共生地圖」落實在地關懷，今年亦獲得環境部「低碳永續家園銀級認證」肯定，持續帶動鄰近社區，展現銅質卓越獎的引領風範；永安區新港社區發展協會將養殖水產的社區產業回饋用於社區的社福照顧，並親手改造老宅空間為青創基地「蘇水小食部」，由老到小進行全方位的照顧服務行動；旗山區糖廠社區發展協會結合青年族群共創旗山香蕉絲特色產業及合作社等組織，更是全國第一個碳中和社區，深耕旗山區推動大旗艦計畫帶動區域發展及成立「臺灣夢弱勢兒少社區據點」，卓越特色推動成果，使兩個社區均獲得卓越獎的殊榮。

廣告 廣告

茂林區萬山社區發展協會以原民長者照護與文化傳承為核心，展現原鄉社區的生命力；旗山區廣福社區發展協會透過「食物」、「語言」串起不同世代及不同族群的連結，並已通過家暴初級預防二朵紫絲帶認證；前鎮區興邦社區發展協會突破都會型的空間限制運用社區多元場地辦理「社區戶外健身房」等多元服務方案；湖內區湖庄社區發展協會將銀髮志工轉化為教學力量推動「以長者為師」，整合防災、防暴、防詐等多面向，建構社區安全感。這四個社區呈現原民、海線、都會等不同型態的社區特色推動成果，獲得優等獎及甲等獎的肯定。

社會局蔡宛芬局長表示，高雄市截至今年十月底共成立七百六十七個社區發展協會，因所在區域不同，展現出工業區、都市區、漁業區、農業區、原住民區等多元型態特色；社會局成立社區願景培力中心依其特性長期以來協助社區推動各項在地化社區發展工作，輔導社區運用優勢適性發展多元服務，藉此鼓勵更多社區投入公共事務，共創幸福城市。這次得獎佳績不僅是對各社區發展協會努的最佳肯定，也彰顯高雄市推動社會福利與社區營造政策的成果與前瞻，未來將持續輔導各個社區全方位發展，秉持弱勢優先、保護、照顧、支持與發展為原則，打造幸福宜居的城市。