金南佶辭演《鐵拳教育》他接手全球暴紅！金武烈IG漲粉3倍 罕吐換角內幕：很抱歉
金武烈主演的Netflix影集《鐵拳教育》成為紅遍全球的現象級夯劇，人氣暴漲的他，IG追蹤人數也從20多萬暴增到68萬人，並持續攀升；金武烈今（12日）在首爾接受韓媒訪問，除了分享新戲開紅盤的喜悅，也吐露對金南佶前輩很不好意思，坦言，「很不自在，也很抱歉！」
該劇上週五（5日）上線後，已高居Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，他在劇中演活教權保護局的王牌督察「羅華振」，無論是面對問題學生還是恐龍家長，甚至是惡質教師，都有自己獨到的方式正面突破，讓觀眾看得大快人心，在全球都引發熱烈迴響。
不過也因為這部戲在籌備初期，其實先找過金南佶接演，但因為網漫原作具有種族歧視、性別歧視等爭議，金南佶在粉絲的抗議下，二度婉拒邀約辭演。更主動在2024年11月《熱血司祭2》記者會上再次強調，「如果粉絲感到不舒服，那不演才是正確的選擇。」最終這個角色則由金武烈接手演出。
金武烈自稱金南佶粉絲！提換角內幕：我常不是第1人選
金武烈今受訪分享自己與金南佶其實沒太多私交，但他本來就是金南佶的粉絲，還大讚他在電影《無賴漢》的演出，給他很大的啟發，因此對提起前輩的名字，更加小心翼翼，「現在一直提起金南佶前輩的名字，反而讓我覺得有些失禮，所以心裡其實很謹慎，也感到抱歉。」
談起選角爭議，金武烈也坦言，「其實這種情況在演藝圈非常常見。老實說，我過去接演的很多作品裡，自己都不是第一順位的人選。」並接著說：「所以從這個角度來看，《鐵拳教育》的選角風波也只是整個選角過程的一部分而已，我一開始就是抱著這樣的心態投入作品。」
金武烈強調，也因為作品歷經選角風波，金武烈也強調這部戲從籌拍階段，導演與製作團隊都反覆自我提醒，深怕在創作過程中偏離方向，直到作品殺青進入後製階段，也都非常謹慎地處理每個細節。
《鐵拳教育》導演說話了！還是想合作金南佶
此外，導演洪鍾燦昨受訪時，也對正在拍攝新作品的金南佶感到抱歉，再次強調，「選角本來就是製作過程的一部分，每部作品都會經歷這樣的過程。金南佶是很優秀的演員，我一直都很支持他，未來如果有適合的作品，當然還是有機會合作。」《鐵拳教育》全季10集，正在Netflix熱播。
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