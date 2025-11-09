金博會最後一天 副總統蕭美琴參訪台新新光金中信金體驗AI金融應用

副總統蕭美琴現身金博會。資料照



金博會展最後一天，副總統蕭美琴今（9）日特別蒞臨現場，參訪台新新光金，中信金展區。蕭美琴更在展區分別體驗AR理財特色應用，以及AI信用卡秘書的多元功能。

副總統蕭美琴今天現身金博會，參訪台新新光金金展區，新光人壽董事長魏寶生陪同導覽。魏寶生向副總統介紹展區設計理念與AR理財體驗區特色，並說明金融機構如何運用科技創新推動智慧金融與永續發展，同時強化金融安全與提升民眾理財體驗。

台新新光金現場展區以「金融防詐」、「退休理財」及「永續金融」三大主題為核心呈現：首先，在「金融防詐區」，以「守護財富、識破詐騙」為主軸，結合AI智能辨識ATM與「新光165防詐挑戰」互動遊戲，讓民眾從趣味體驗中學習防詐技巧，強化金融安全意識。

蕭美琴也參訪中信金展示的10項創新金融應用，深入了解「AI信用卡秘書」的多元功能，中信金用生成式AI，讓客戶可依自身需求獲得專屬信用卡用卡攻略，讓蕭美琴副總統留下深刻印象。

中信金本次以「智能引領 打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等子公司的創新金融應用，除了「AI信用卡秘書」，更展出如「AI智能防詐ATM」、「智能分行服務生態圈」、「金融履歷」等數位金融服務，三日共吸引近萬人次親臨中國信託展區，體驗最便捷、最有溫度的創新金融服務。

