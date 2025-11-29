金卡戴珊腦部長動脈瘤！1疾病復發狂長疹子 淚曝肯爺現況：有時快爆發

娛樂中心／綜合報導

45 歲的金卡戴珊（Kim Kardashian）在《卡戴珊家族》最新一集中，透露健康出現警訊。先前掃描中醫師發現她腦部有小型動脈瘤，本次再進一步檢查時，專家指出她的前額葉呈現「低活躍狀態」，提醒她可能因長期壓力過大，導致更難管理情緒與精神負荷。

金卡戴珊坦言，為準備加州律師資格考，她曾每天讀書長達 10 小時，壓力大到全身出現蕁麻疹。除了健康議題，她也在節目中首度談及與前夫肯爺（Kanye West）的現況。她表示，儘管前夫時常在社群發文，但「從來沒有主動打給我」，這讓她常陷入兩難。金卡戴珊強調自己一直努力維持健康的親子關係，但部分外界的質疑讓她備感壓力。「有時候我真的想要爆發，但我不能。」她說，現在唯一的重心，就是為四名孩子 North、Saint、Chicago、Psalm 堅強。

肯爺和金卡戴珊過去曾有一段婚姻。（圖／翻攝自Kanye West臉書）

她也提到過去曾有「斯德哥爾摩症候群的感覺」，總覺得必須幫助、支持對方，如今才意識到那並非她必須承擔的責任。近期因壓力再度上升，她的乾癬又重新復發，她坦言：「我真的很受考驗。」金卡戴珊說，這是孩子第一次真正意識到父親行為帶來的影響，因此她的首要任務，就是保護孩子在成長過程中不受波及：「我的孩子會看到、會理解，我必須確保他們在那個時刻受到保護。」

