金卡戴珊與The North Face聯名好貼身好好看 首度推出兒童雪服太可愛

The North Face x SKIMS FW25聯名系列主視覺取景自智利山脈的險峻群峰，讓系列單品與壯麗自然景觀形成強烈對比。（台灣威富品牌提供）

The North Face與金卡戴珊（Kim Kardashian）的品牌SKIMS推出限量冬季聯名系列The North Face x SKIMS，將前者在滑雪服飾領域的技術創新與專業積累與後者標誌性的貼身剪裁以及同色系疊穿美學融合，在台推出四款低飽和度的配色設計，特別推出的童裝系列更是可愛爆棚，讓小北鼻也能暖呼呼的跟著大人一起享受冬日來臨。

冬季聯名系列推出的四款配色：「Bone 珠玉白」、「Gunmetal 雲母灰」、「Phoenix 赭羅紫」與「Onyx 瑪瑙黑」以精緻且富層次的色彩，展現品牌在嚴峻氣候中兼具創新機能與現代美學的設計語彙。每件單品皆能貼合身形，為穿著者帶來宛如量身訂製般的穿著體驗。

兒童款連身雪服。NT$9,380（台灣威富品牌提供）

身為SKIMS聯合創始人暨首席創意總監的Kim Kardashian表示：「我非常高興地宣布 The North Face 與 SKIMS 的第二次合作。家庭是我生命中不可或缺的重要部分，因此本季特別推出童裝系列，讓我倍感欣喜。」

聯名系列保暖圍巾。共四色各NT$4,880（台灣威富品牌提供）

The North Face x SKIMS冬季聯名系列將於12月10日於The North Face台北101旗艦店、台中新光三越中港店，以及The North Face台灣官方網站同步販售。

1996 Nuptse羽絨背心。NT$11,880（台灣威富品牌提供）

Refina連身內搭服。NT$6,380（台灣威富品牌提供）

針織毛帽。NT$2,380（台灣威富品牌提供）

