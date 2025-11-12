金卡戴珊重啟個人美妝產品！宣布推出Skims Beauty

金卡戴珊 10多年前就踏入美妝界

金卡戴珊Kim Kardashian對於美妝界一直相當感興趣，她在2012年時就與姊妹 Kourtney Kardashian、Khloé Kardashian合資推出名為Khroma Beauty的彩妝品牌，不過後來因爭議於2016年結束。

充滿個人特色的KKW Beauty到頂級護膚SKKN by Kim

緊接著，金卡戴珊個人在2017年推出較廣為人知的KKW Beauty，意指Kim Kardashian West，品牌充滿她的個人風格。

KKW Beauty明星商品包括修容、打亮與霧面唇膏，就是來自金卡戴珊的立體感分明的底妝與裸色唇彩。可以說KKW Beauty賣的不只是產品，更像是「如何畫出Kim的臉」。

後續KKW Beauty還推出香水線KKW Fragrance，瓶身大膽以女性身體為靈感，從嘴唇香水、女性胴體香水都引爆話題討論。

不過2022年時，KKW Beauty被Coty集團收購宣布要調整路線而終止營運。後來兩者又合作於同年推出全新品牌SKKN by Kim。

SKKN by Kim主打頂級護膚，初期推出九款高階保養系列，包含洗面乳、化妝水、去角質霜、保濕精華、維生素C精華、乳霜、眼霜、美容油、夜間精華油。包裝上則以玻璃瓶身、極簡裸色詮釋奢華極簡主義。

但整套買下來售價高達600美元，加上保養市場競爭激烈，導致不少消費者質疑「名人是否真的懂保養」，在市場上接受度沒有預期的高。

2025年宣布整合推出Skims Beauty

歷經一連串跌跌撞撞的嘗試，金卡戴珊仍然對美妝充滿憧憬，近期宣布買下SKKN by Kim，並將美妝產品整合到Skims底下，後續以Skims Beauty為名重返市場。

她宣稱將以「肌膚的第二層衣服」為靈感，把美妝與塑身衣概念連結起來，讓美不再局限於妝感，而是一種整體的生活方式。

未來Skims Beauty能否像Skims一樣成為潮流文化現象，仍有待觀察，但金卡戴珊掌握市場話題的能力真的不容小覷。

