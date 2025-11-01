金印獎頒獎 8大類別獲獎企業

由經濟部產業發展署指導、財團法人印刷創新科技研究發展中心主辦的印刷界年度盛事「第十九屆臺灣金印獎」頒獎典禮，日昨假高雄翰品酒店隆重舉行，偕同印刷七團體、中華民國紙器商業同業公會全國聯合會、中華平面設計協會、台灣包裝設計協會等單位協辦，吸引逾百位產官學研代表及企業齊聚一堂，共同見證台灣印刷工藝的卓越成果與國際競爭力。

本屆金印獎評選以「創新與永續」為核心理念，設有獎項包括：圖書印刷、雜誌印刷、包裝印刷、數位印刷應用、創意印刷等八大競賽類別；分別由光群雷射科技、四海圖文傳播、印聯文化、科樂印刷、山水彩色印刷、豐聖彩色印刷、永豐餘工業彰化廠、鉅冠印刷等企業，以精湛技藝與創新設計脫穎而出，榮獲各類別首獎。此外，「產學合作獎」由國立虎尾科大多媒體設計系、國立臺灣藝大視覺傳達設計學系及大唐數位視覺設計工作室共同創作的作品「明月顧盼月餅禮盒」，在激烈競爭下獲得第一名的殊榮。

產業貢獻獎由深耕印刷業逾四十年的陳永隆名譽理事長與卓聖民董事長獲得。