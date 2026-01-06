金唱片、Energy、Air Supply、張棟樑、俞利⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你1/7~1/11
這周的你，是誰的「想見你」？Yahoo幫你一次整理本周精彩演出，去就對了！
本周熱門演唱會與見面會整理來了！金唱片頒獎典禮首次移師臺北大巨蛋舉行，多組韓國藝人歌手登台，包括成始璄、文佳煐、宋仲基、邊佑錫、安孝燮，以及偶像團體Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR等，此外還請別邀請蔡依林、許光漢登上金唱片舞台！Energy台北小巨蛋演唱會周末登場，入場須知？開始時兼？西洋樂壇傳奇組合 Air Supply 空中補給合唱團迎來成軍50週年，台北場地點？演唱時間？張棟樑將在高雄開唱，入場時間？演唱會地點？此外還有俞利、FIFTY FIFTY、楊肅浩、甜約翰、孔燦等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？
從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！
貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。
【1/7~1/11演唱會/活動整理速看】
1/7（三）
Air Supply｜台北國際會議中心 TICC｜19:30
1/10（六）
FIFTY FIFTY｜WESTAR｜13:00、18:30
金唱片頒獎典禮｜臺北大巨蛋｜17:30
俞利｜Zepp New Taipei｜18:00
張棟樑｜高雄流行音樂中心 海音館｜19:00
Energy｜台北小巨蛋｜19:30｜Day 1
楊肅浩｜LIVE WAREHOUSE 小庫｜19:30
甜約翰 Sweet John｜Legacy Taichung｜19:30
1/11（日）
孔燦｜WESTAR｜13:00、18:00
Energy｜台北小巨蛋｜18:00｜Day 2
🗓️ 1/7（三）
Air Supply 空中補給演唱會幾點開始？有幾場？
西洋樂壇傳奇組合 Air Supply 空中補給合唱團迎來成軍50週年，宣布於1/7再度來台舉辦《空中補給50週年巡迴演唱會》台北站。這對橫跨半世紀、締造無數經典情歌的二人組，將以歷久彌新的旋律與深情嗓音，陪伴台灣樂迷重溫屬於一個世代的浪漫回憶。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜台北國際會議中心 TICC（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：入場須知、票價座位一次看
售票系統：KKKTIX售票（SOLD OUT！）
🗓️1/10（六）
FIFTY FIFTY見面會形式？活動內容？
以《Cupid》在全球爆紅的FIFTY FIFTY來台舉辦Fan Party，分為下午與晚間兩場，兩場內容安排不同橋段，近距離互動與特別舞台是最大亮點。（來聽歌）
時間、地點：13:00、18:30｜WESTAR（怎麼去：捷運西門站6號出口）
開唱前請注意：場次時間不同，請確認票面場次
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
金唱片頒獎典禮入場時間？演出卡司？
韓國兩大頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（2026 Golden Disc Awards）邁入40周年，1月10日移師臺北大巨蛋登場！由成始璄、文佳煐擔任主持人，邀請宋仲基、邊佑錫、安孝燮擔任頒獎人，此外還請別邀請蔡依林、許光漢登台！演出卡司則有Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR…等共18組歌手，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。
時間、地點：19:30｜臺北大巨蛋（怎麼去：捷運國父紀念館站5號出口）
開唱前請注意：入場須知、周邊典禮資訊一次看
售票系統：ibon售票（SOLD OUT！）
俞利見面會地點？有什麼福利？
少女時代成員俞利隻身來台，舉辦《YURIVERSE》粉絲見面會，特地準備了超多福利，要與粉絲們近距離見面！（來聽歌）
時間、地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：所有福利僅限活動當日現場領取，採「一人一票」兌換，福利不可轉讓。
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
張棟樑演唱會高雄站地點？幾點入場？
出道滿21年的張棟樑，自2023年末起啟動個人首度巡迴演唱會《第二十一個故事》，以音樂串起他橫跨二十多年的動人歷程。高雄場終於1/10登上高雄流行音樂中心海音館，兌現與歌迷之間的約定！（來聽歌）
時間、地點：19:00｜高雄流行音樂中心 海音館（怎麼去：紅線三多商圈站1號出口，轉搭公車接駁紅18）
開唱前請注意：演出前留意進場動線與座位分區。
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
Energy演唱會時間？小巨蛋怎麼去？｜Day 1
Energy結束9月的高雄巨蛋演唱會，就宣布將於2026年1月回到台北小巨蛋，舉辦《ALL IN 全面進擊》演唱會，1/10、1/11一連兩天登上小巨蛋開唱！去年Energy《一觸即發》巡演獲得熱烈回響，此次從高雄巨蛋出發唱回台北小巨蛋，將以全新內容與歌迷同歡。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜台北小巨蛋（怎麼去：捷運台北小巨蛋站2號出口）
開唱前請注意：入場須知、周邊販售一次看
售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）
楊肅浩演唱會地點？巡迴場次有幾場？
台語歌手楊肅浩帶來《像咱這款人》巡迴演出，1/10來到高雄LIVE WAREHOUSE 小庫演出，將以融入生活與心情的台語創作直擊人心。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜LIVE WAREHOUSE 小庫（怎麼去：高雄捷運橘線鹽埕埔站1號出口）
開唱前請注意：場地空間有限，建議提早到場。
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
甜約翰演唱會台中場地點？幾點開始？
甜約翰以溫柔、迷幻的樂團風格累積高人氣，新專輯《GOOD AFTERNIGHT》同名演唱會帶來美妙的沉浸式聆聽體驗。（來聽歌）
時間、地點：19:30｜Legacy Taichung（怎麼去：台中火車站轉乘27路公車在安和福玄路口站下車）
開唱前請注意：此活動皆為站席，依照流水號順序排整隊入場，請配合現場工作人員指示。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
🗓️1/11（日）
孔燦見面會主題？內容形式？
韓團B1A4的成員孔燦舉辦個人Fanmeeting，以「寫給粉絲的一封信」為主題，分為午場與晚場，內容包含互動與特別環節。（來聽歌）
時間、地點：13:00｜WESTAR（怎麼去：捷運西門站6號出口）
開唱前請注意：演出時僅開放使用「手機」拍照及錄影，一律禁止使用專業設備及腳架。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
Energy演唱會有幾場？台北場入場須知？｜Day 2
Energy繼小巨蛋之後又唱上高雄巨蛋，預計會透過新歌《馬上去》帶給歌迷滿滿活力，以滿滿舞曲與回憶殺點燃全場，是千禧世代粉絲不能錯過的經典演唱會。（來聽歌）
時間、地點：18:00｜台北小巨蛋（怎麼去：捷運台北小巨蛋站2號出口）
開唱前請注意：入場須知、周邊販售一次看
售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）
