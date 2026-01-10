金唱片》紅毯超美主持人是她！3語言切換自如 超強背景被挖出

金唱片紅毯主持人金夏恩獲得好評。（圖／孫伊萱攝）

被譽為「韓國葛萊美獎」的第40屆金唱片頒獎典禮，在今（10日）大巨蛋隆重舉辦。包含IVE張員瑛、LE SSERAFIM金采源等多位流量女神現身。就連現場的紅毯主持人金夏恩都廣受好評，意外成為網友熱議話題。

今年金唱片頒獎典禮迎來40周年，同時也是首度移師海外舉辦，主辦方相當重視，特別請來精通中文、英文的金夏恩來台坐鎮，擔任此次紅毯主持人。一開場就立刻用3種語言向媒體們致意打招呼，令人印象深刻。

據了解，現年32歲的金夏恩，是韓國電視台JTBC的當家主播，畢業於梨花女子大學人文科學院，因亮眼外型和超強的語言功力備受肯定，也有不少次站上國際舞台，或者是為大型慶典主持的經驗。

金夏恩經驗豐富，是韓國電視台JTBC最具代表的女主播。（圖／孫伊萱攝）

金夏恩這次紅毯表現，不僅節奏穩定，收放自如，還能幫忙舒緩、引導藝人的情緒，完美走完所有紅毯流程，而且面對每組藝人都有做好功課，像是知道乾旭於得生日，和Jennie即將生日，就連每個團體的粉絲官方名都了如指掌。

