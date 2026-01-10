金唱片》韓彬、章昊翻跳BoA經典 CORTIS趙雨凡秀中文喊「尖叫聲」

首組表演藝人CORTIS，把跑步機搬上金唱片舞台表演，點燃全場氣氛。（讀者提供）

韓國音樂界年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」10日在台北大巨蛋登場，總共18組藝人接連登台表演，開場舞台由限定男團 ZEROBASEONE (ZB1)的成員成韓彬以及章昊帶來前輩歌手寶兒的〈Better〉，接著在主持人開場後便由怪物新人CORTIS帶來〈What you want〉，立刻點燃全場氣氛。

ZB1成員章昊、成韓彬兩人分別身穿酒紅、白色西裝，大跳〈Better〉，展現出不同ˊ魅力。接著CORTIS一登場，粉絲的尖叫聲就響徹大巨蛋，而在台灣長大的成員趙雨凡一登場就用中文對底下粉絲大喊「尖叫聲」，粉絲馬上給予熱情回應，五名成員的舞台更把跑步機搬上舞台，展現出滿滿活力。

混聲團體ALL DAY PROJECT人氣也不容小覷，一出場接連展現出熱門曲目〈FAMOUS〉、〈LOOK AT ME〉以及〈ONE MORE TIME〉，讓粉絲陷入瘋狂。

