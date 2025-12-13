金唱片今搶票！「網頁排隊1hr」粉絲全崩潰 心死喊：票都沒了還沒進去

娛樂中心／綜合報導

第40屆金唱片。（圖／超級圓頂、HLL提供）

韓國年度音樂盛事「第40屆金唱片獎」確定於2026年1月10日在台北大巨蛋登場，門票今（13）日上午11點30分正式於ibon售票系統開賣，全場採實名制，票價共分7區，最高為8980元、最低2980元。由於卡司橫跨K-pop頂流與台灣代表藝人，開賣前便已引爆高度期待，不少粉絲一早就守在電腦前準備搶票。

有不少粉絲一進到售票網頁就需要排隊一小時。（圖／翻攝自ibon售票網站）

然而實際開賣後，搶票現場瞬間變成耐心考驗。還有不少人湧入Threads上發文指出，甚至在正式開賣前就被系統提前送進等候區，等到時間一到，畫面直接顯示「預計等待時間超過一小時」，讓粉絲錯愕直呼，現在不只是在搶門票，連「能不能進入購票頁」都變成一場運氣戰。

第40屆金唱片。（圖／超級圓頂、HLL提供）

與今年AAA開賣時不同的是，這次ibon全面封鎖過往被抓包的顯示排隊人數與改網址偷看票況的方式，畫面只剩下制式提醒，要求使用者不得重整、不得離開頁面，否則就會失去等待順序。更讓人崩潰的是，已有排隊超過一小時的粉絲陸續回報，自己終於進入系統時，各區票券幾乎已全數售罄，甚至有人在排隊途中就收到其他網友通知「票池已空」，但畫面仍要求繼續等待。也有網友自嘲，明明已經確定買不到票，卻還被系統卡在等候區，感覺自己成了現場最荒謬的一環。

不過也有少數幸運者分享，僅等待數分鐘就成功進入購票頁面並完成結帳，讓整個搶票過程更顯得「全靠命」。截至目前為止，雖然部分粉絲仍抱著是否會釋出票券、清票的最後希望持續排隊，但不少人已經心死退場，直言這次搶票體驗「比沒BUG時還折磨人」。

第40屆金唱片獎此次公布的來台卡司陣容相當豪華，包含BLACKPINK成員JENNIE、IVE、Stray Kids、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE等18組人氣K-pop藝人，主持人則由成始璄與文佳煐搭檔，並邀請蔡依林參與盛會。門票一開賣即引爆混亂，也再次掀起粉絲對售票機制公平性的討論。

