金唱片今晚炸翻大巨蛋！Jennie攜18組大咖來台 「驚人亮點」一次看

2026年韓國樂壇開年指標性盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於今（10）日晚間在台北大巨蛋登場，集結多組當紅偶像團體與橫跨影視、音樂領域的重量級嘉賓，從舞台演出到頒獎陣容皆話題十足。其中，BLACKPINK成員Jennie首度以SOLO歌手身分站上大巨蛋舞台、出道未滿一年的話題新團CORTIS因台灣成員趙雨凡回到台北演出再度引發關注，加上多位韓國與台灣知名藝人同場亮相，成為本屆典禮備受討論的焦點。

BLACKPINK 成員Jennie今（10）晚首次登上台北大巨蛋。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

本屆金唱片獎於台灣時間下午4點展開紅毯活動，晚間5點半舉行正式典禮，場地選在可容納大量觀眾的台北大巨蛋。官方公布的演出名單橫跨不同世代與風格，共18組藝人輪番登台，包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE以及ZO ZAZZ，完整呈現當前K-POP版圖的多元樣貌。

第40屆金唱片頒獎典禮於今（10）晚舉行。(圖／TVBS、Disney＋提供)

Jennie此次受邀擔任表演嘉賓，不僅是她首度以個人歌手身分登上台北大巨蛋舞台，也被外界視為BLACKPINK成員中率先解鎖該場地的重要時刻。她於去年推出首張正規個人專輯《Ruby》，相關作品在多國音源榜單表現亮眼，此次將帶來何種舞台內容，自名單公布後便在粉絲間引發熱烈討論。

近一年快速累積話題度的新生代男團CORTIS，同樣成為關注焦點。該團出道未滿一年，憑藉歌曲〈GO!〉在各大平台迅速打開知名度，而團內成員趙雨凡（James）具備台灣背景，也讓他們在台灣市場獲得更多關注。有粉絲形容他們為「新世代怪物新人」，其現場舞台表現被視為本屆典禮的必看亮點之一。

金唱片表演卡司有近期話題度十足的新生代男團CORTIS。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

頒獎嘉賓陣容方面同樣星光熠熠，宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林與許光漢等人皆將現身典禮。宋仲基過去因與宋慧喬合作戲劇《太陽的後裔》紅遍全亞洲，兩人隨後結婚，這段備受關注的婚姻於2019年畫下句點；其後宋仲基再婚並升格為人父，如今以人夫、人父身分首度來台出席大型活動，行程曝光後隨即引發討論。邊佑錫則因主演戲劇《背著善宰跑》人氣大幅攀升，近來在亞洲各地累積高討論度，此次現身金唱片頒獎典禮，也被視為近年戲劇熱潮延伸至大型音樂頒獎場合的代表性場面之一。

蔡依林日前才於台北大巨蛋舉辦個人演唱會，如今再度回到同一場地擔任頒獎嘉賓，她是否會與多位韓國演員同台互動，成為不少觀眾關注的話題。許光漢則憑藉戲劇《想見你》在韓國打開知名度，近年持續累積當地人氣，被部分韓國觀眾形容為「台灣男神」，此次出席典禮，也被視為具代表性的跨國交流場面。

蔡依林將擔任第40屆金唱片頒獎典禮的頒獎嘉賓。（圖／超級圓頂提供）

主持陣容由成始璄與文佳煐搭檔。成始璄是金唱片獎的常任主持人之一，本屆為他第10度接下主持棒，多年累積的主持經驗讓典禮流程備受關注；文佳煐則因主演戲劇《女神降臨》打開知名度，近年活躍於影視與綜藝領域，兩人新舊世代的主持組合，也讓外界期待典禮現場將呈現何種節奏與互動氛圍。

