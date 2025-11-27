金唱片來台神級卡司紀錄剖析 門票12月13日準備開搶

金唱片卡司各個來台不小，將是明年韓娛的超級盛會。（超級圓頂、HLL提供）

為迎接40周年，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於明年1月10日首度移師台灣舉行，地點選在台北大巨蛋，主辦單位完整公開18組出演卡司，售票日也確定於12月13日上午11點30分開賣，票價為新台幣8980、7980、6980、5980、4980、3980、2980元，售票平台資訊近期將透過主辦單位超級圓頂官方社群公布。

本次陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ等18組年度精彩陣容。

由Teddy打造的混聲新人ALLDAY PROJECT，憑出道曲〈FAMOUS〉橫掃音源榜聲勢驚人；ARrC將再登Golden Choice舞台，展現多國籍團體潛力；ATEEZ以雙專輯攻進Billboard Hot 100暌違再訪；BOYNEXTDOOR已3連百萬銷量、曾來台舉辦專場人氣火熱；Close Your Eyes連兩年登台，主打曲屢奪音樂節目冠軍；CORTIS為BIGHIT MUSIC暌違6年推出新人團體，出道作銷量逼近百萬。

第40屆金唱片頒獎典禮票務相關資訊公布。（超級圓頂、HLL提供）

ENHYPEN今年登上Coachella、創下體育場最速巡演紀錄；IVE憑《IVE EMPATHY》、《IVE SECRET》達7連百萬銷量，再度入圍雙本賞；izna Spotify點播破億、橫跨台日多場音樂節；BLACKPINK成員JENNIE首度以個人身分在台北演出，《Ruby》主打〈Like JENNIE〉同時入圍音源與專輯本賞；KiiiKiii以〈I DO ME〉展現鮮明風格備受注目；LE SSERAFIM與BTS成員j-hope合作曲打進Billboard Hot 100第50名，再拚傳說級表演。

MONSTA X時隔5年重返金唱片，成軍10周年以完整體回歸；NCT WISH以《COLOR》達雙百萬銷量，5月台北場門票秒殺；Stray Kids創下Billboard 200的7周冠軍紀錄，將首次登台北大巨蛋演出；TWS初登大舞台，以青春系風格打入日韓市場；ZEROBASEONE連3年參與、累積6張百萬作品；ZOZAZZ以〈Do You Know？〉穩居音源榜，甜美唱腔成為新生代代表。

