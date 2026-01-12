金唱片倒數登場！IVE成員Liz宛如芭比娃娃，瘦身秘訣一次公開

韓國指標性音樂獎項金唱片頒獎典禮迎來第 40 屆，將於本週六 1 月 10 日於台北大巨蛋盛大登場！本屆典禮集結 Jennie、 CORTIS、ALLDAY PROJECT、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、Stray Kids、IVE… 18 組韓星輪番登台演出，頒獎嘉賓更邀來宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢等重量級卡司，星光陣容堪稱是歷屆話題之最！

擔任表演團體的 IVE ，近期話題度最高的絕對是成員 Liz！自從宛如「人間芭比」的亮眼狀態回歸後，她被不少網友視為新一代門面擔當，尤其那雙纖細筆直的「芭比腿」更被點名完全不輸同樣以逆天長腿聞名的成員張員瑛，話題度持續飆升。

Liz（리즈） 於 2004 年出生，在團內擔任主唱，出道前就已累積話題度的她，曾出演太妍〈This Christmas〉MV，飾演太妍童年時期的角色，清新外型讓人留下深刻印象。Liz 在 2019 年通過夏季海選加入公司，在出道預告照公開的時候就因為神似演員李敏鎬而引發熱烈討論！冷靜又精緻的氛圍感，真的美到讓人很難不注意。

回顧 Liz 過去的身材討論，她曾經因為舞台大螢幕畫面，被網友認為「看起來變胖」，當時一度在韓國論壇掀起不小爭議。一派網友認為身為偶像就該更嚴格管理身材，另一派網友則指出舞台拍攝角度、服裝等等因素本來就很容易放大視覺差異，這樣的檢視過於苛刻。

不過隨著時間流逝，相關討論也逐漸降溫，但在過去一年裡，Liz 的狀態變化可以說是肉眼可見！原本帶點圓潤感的臉部線條變得更加精緻立體，雙腿線條也纖細到讓人驚艷，編輯根據 Liz 出演的綜藝節目以及 IVE 曾接受的訪談內容整理了 Liz 好身材的秘訣！

Liz 好身材秘訣1：一週四練勤勞運動

Liz 的體態變化，和長期維持運動習慣密不可分。IVE 成員們曾分享，從出道前開始就透過皮拉提斯與增強式訓練（PT）打底體能，即使行程忙碌，也會盡量安排時間運動，讓身體維持在穩定狀態。Liz 也說運動帶給她的改變不只是變瘦，而是整體狀態變得更健康、有力量。

Liz常做的運動：有氧運動

當有氧運動持續約 20 分鐘以上，身體會逐漸提高脂肪作為能量來源的比例，不只幫助體脂下降，也能同步訓練心肺功能。規律進行中等強度的有氧運動，對提升耐力、新陳代謝都有幫助，對於情緒穩定、釋放壓力也很加分。

Liz常做的運動：增強式訓練（PT）

至於增強式訓練，重點不只是練肌肉，核心在於提升肌力與身體穩定度。透過增加肌肉量，不僅能提高基礎代謝率，讓身體在日常活動甚至休息時也能消耗更多能量，也有助於雕塑線條、改善體態與整體體能表現，讓瘦身成果更持久。

Liz 好身材秘訣2：重視「份量管理」

除了運動習慣，Liz 的飲食方式也很值得參考！她曾登上 YouTube 節目《광 gwang series》被問到會不會刻意節食時，直接坦率的表示：「其實我沒有不吃飯，只是想吃什麼就只吃一點。」也補充自己近期基本上每天都會正常吃三餐。

這樣的飲食邏輯，重點在於「份量管理」，而不是極端節食。當熱量攝取稍微低於消耗量，身體就會慢慢動用儲存能量，自然有助於體脂下降；同時維持三餐正常進食，也能避免血糖大起伏，降低暴食的機率。不過蛋白質、蔬菜和碳水化合物的比例還是要顧好，才能讓代謝、體力和狀態都在線。

Liz 好身材加分關鍵：常用清潔型面膜

除了飲食和運動，Liz 私下也很重視保養的基礎功！她分享過自己會定期使用清潔型面膜，幫助帶走老廢角質與毛孔髒污，讓肌膚維持乾淨、穩定的狀態，讓後續保養吸收更到位，上妝也更服貼。

編輯筆記：清潔型面膜使用後要記得加強保濕，才能避免肌膚乾燥、維持水潤光澤感！

