金唱片倒數！12/13門票開賣「售票系統曝光」 18組豪華陣容將來台

一年一度的韓國音樂盛事「金唱片獎」即將首度移師台北舉行，將於明年1月10日在台北大巨蛋盛大登場。此次活動匯聚了18組韓國頂尖藝人，包括JENNIE、Stray Kids、IVE及LE SSERAFIM等知名歌手團體。官方於12月9日晚間公布售票平台，並宣布門票將於12月13日上午11時30分全面開賣，採實名制購票。雖然票價最高達8980元，但演出陣容豪華，除了眾多歌手外，宋仲基、邊佑錫及安孝燮等知名演員也將擔任頒獎嘉賓，官方更加碼公布台灣演員許光漢和蔡依林將出席頒獎。

這場第40屆金唱片獎盛會原定售票時間已調整為12月13日，票價區間從2980元至8980元不等。雖然票價相較於其他音樂盛事稍高，但本次表演陣容極為華麗，共有18組藝人將來台演出。男團部分包括Stray Kids、TWS、CORTIS等，女團則有IVE以及LE SSERAFIM。同時，知名演員宋仲基、邊佑錫及安孝燮也將出席頒獎，使這場盛會集結了韓國音樂與戲劇領域的多位大咖。

本屆金唱片獎的入圍名單陣容強大。在「數位音源本賞」獎項中，ROSÉ、LE SSERAFIM、IVE、IU、aespa以及JENNIE、GD等實力派歌手與團體皆榜上有名。而「專輯本賞」獎項則有IVE、aespa、GD，以及TWICE、i-DLE等知名藝人入圍。

值得注意的是，一出道就備受矚目的新人團體CORTIS也入圍了本屆金唱片的「新人獎」，他們將與ALLDAY PROJECT、CLOSE YOUR EYES以及Hearts2Hearts共同角逐這個獎項。這支新人團體的表現備受期待，也成為本次金唱片獎的亮點之一。

