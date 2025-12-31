金唱片倒數！TVBS、Disney+全台獨家轉播 精彩舞台一次看

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將於2026年1月10日於台北大巨蛋登場，今年全台獨家由TVBS歡樂台轉播及Disney+線上直播，邀請粉絲一起參與韓國音樂年度最高榮耀的盛典。

第40屆金唱片頒獎典禮將於明年1月10日在台北大巨蛋登場。(圖／TVBS、Disney＋提供)

素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮創立於1986年，是韓國歷史最悠久的韓國流行音樂頒獎典禮，憑年度專輯銷量與數位音樂平台播放量評選得獎者，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」兩大類，並設有新人獎、製作人獎與全球人氣獎等特別獎項，是公認最公正且具影響力的活動之一。金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣，將在台北大巨蛋舉辦，活動更正值40週年，超精彩的頒獎嘉賓與演出陣容讓粉絲們直呼期待。

典禮主持群由將迎來第10次主持金唱片的歌手成始璄，二搭《女神降臨》演員文佳煐共同主持，頒獎嘉賓陣容則囊括宋仲基、邊佑錫、安孝燮，更有天后蔡依林、及亞洲男神許光漢。舞台表演陣容更是一大看點，包含LACKPINK成員JENNIE、超夯新人男團CORTIS、Stray Kids、ALLDAY PROJECT、TWS、ZEROBASEONE等共18組超人氣 K-pop 表演。





