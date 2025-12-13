金唱片備戰買周邊！BND卡通聖誕節快閃店亮相 SKZ推「動物方城市聯名」

韓團Q版角色夯！BND卡通快閃店亮相。（圖／TVBS）

韓國流行音樂在台灣持續升溫，帶動周邊商品市場蓬勃發展。即將參加明年金唱片頒獎典禮的韓國男團BOYNEXTDOOR搶先在台灣開設Q版卡通造型快閃店，吸引歌迷目光。這股韓團Q版角色熱潮已成為重要商機，知名團體如Stray Kids也推出動物造型周邊，甚至與動物方城市聯名合作，讓粉絲們在欣賞偶像表演前，紛紛掏空荷包購買各式可愛實用的周邊商品。

韓團Q版角色夯！BND卡通快閃店亮相。（圖／TVBS）

BOYNEXTDOOR將於明年1月登上台北大巨蛋參加金唱片頒獎典禮，而他們的官方Q版造型「BBNEXDO」已搶先在聖誕節期間來台開設快閃店。店內陳列著一排可愛的小聖誕樹裝飾，展示著團員們親自設計的Q版周邊商品。這些商品不僅包括演唱會必備的手燈套，還有造型原子筆以及可以裝娃娃的小包包，成為許多歌迷心目中理想的聖誕禮物。

Q版造型太萌...BND限定商品攻娃娃商機。（圖／TVBS）

韓國流行團體普遍喜愛推出Q版卡通造型的周邊商品，讓粉絲能夠低調地攜帶出門，同時也能與其他粉絲互相辨認。這種策略不僅增進了粉絲間的連結，也創造了可觀的商業價值。同樣擁有高人氣的男團StrayKids設計了名為「SKZOO」的小動物角色系列，每次推出新周邊都吸引大量粉絲前往快閃店朝聖。

韓團「Q版」商機大，SKZ成員設計小動物卡通。（圖／翻攝自Stray Kids YT）

隨著StrayKids也將於明年來台參加金唱片頒獎典禮，許多粉絲已開始準備購買新一波的周邊商品，為即將到來的演唱會做好準備。這股韓流周邊熱潮不僅豐富了粉絲的收藏，也成為韓國流行文化在台灣持續發展的重要一環。

