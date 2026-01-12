金唱片典禮收視出爐！ CORTIS奪新人賞衝至最高點

第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）上週六（10日）在台北大巨蛋盛大登場，BLACKPINK成員JENNIE、當紅韓團CORTIS、IVE等18組藝人，輪番帶來精采演出，嗨翻4萬人，今（12）天收視成績也揭曉。

在頒獎典禮部分，最高收視點落在新人賞得主CORTIS、ALLDAY PROJECT，以及人氣男團BOYNEXTDOOR的舞台表演畫面；至於星光紅毯，最高收視點落在主持人成始璄、文佳煐、JENNIE（BLACKPINK）以及Stray Kids 現身的環節。

責任編輯／陳盈真

