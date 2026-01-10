金唱片典禮螢幕過小？網砸錢進場「藝人臉都看不清」：小到給螞蟻看

娛樂中心／蔡佩伶報導

第40屆金唱片頒獎典禮。（圖／超級圓頂提供）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行，吸引眾多粉絲到現場共襄盛舉，不過現場舞台的投射螢幕，卻因為太小而遭到網友罵翻，紛紛砲轟：「太扯了」。

金唱片典禮今（10日）下午5點半準時開場，不過購票入場的觀眾如果座位較遠，只能仰賴現場兩側螢幕觀看，不過現場觀眾卻相繼在Threads發文抱怨典禮螢幕問題，只見多數網友拍下畫面，指出現場明明設有大螢幕，但卻用小螢幕來進行轉播，「這是演唱會史上最小的螢幕」、「後面那一大塊裝飾是不是」、「小到給螞蟻看到螢幕是怎麼回事」、「藝人臉都看不清」。

事實上，金唱片本次卡司十分豐富，包括CORTIS、IVE、BLACKPINK成員JENNIE、LE SSERAFIM等，除了宋仲基、安孝燮、邊佑錫受邀擔任頒獎嘉賓之外，就連台灣天后蔡依林、許光漢也是來賓之一，現場可謂是眾星雲集。

第40屆金唱片頒獎典禮卡司豐富。(圖／TVBS、Disney＋提供)

