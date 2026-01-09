金唱片包機來台了！ CORTIS.ENHYPEN多組韓星抵台

台北市 / 綜合報導

南韓指標性音樂獎項金唱片頒獎典禮，10日將在台北大巨蛋舉行，大咖韓星、韓團已經陸續抵台昨(8)日晚間的桃園機場好熱鬧一起看看誰來了。

粉絲們千等萬等，終於等到CORTIS抵達台灣，5名成員們一下機，就不斷對鏡頭揮揮手，展現親民作風，就算搭乘晚間班機，一樣保持超完美狀態。

ENHYPEN ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR等8組藝人，他們全是為了，10日將在台北大巨蛋，舉辦的南韓指標性音樂盛典金唱片。

稍早抵達台灣的還有，清新男團TWS及NCT WISH，通通已經和台灣粉絲們，踏上同一塊土地。

韓國五人男女混聲組合，ALLDAY PROJECT一身黑色酷帥服裝，氣勢滿滿滿，上午11點多就已經抵達桃園機場，多組大咖團體接連抵台，為金唱片做好萬全準備，就是要帶給粉絲們無限驚喜。

