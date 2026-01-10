金唱片即時得獎名單／BOYNEXTDOOR中文謝粉絲、LE SSERAFIM摘音源本賞 ATEEZ、NCT WISH奪專輯本賞…直播平台不斷更新
2026年1月10日臺北大巨蛋登場
韓國兩大頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（2026 Golden Disc Awards）邁入40周年，1月10日首次移師臺北大巨蛋！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，今年第40屆也網羅歷屆最強陣容，由成始璄、文佳煐擔任主持人，邀請宋仲基、邊佑錫、安孝燮擔任頒獎人，此外還請別邀請台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢登台！
金唱片演出卡司包括Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR…等共18組歌手，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、票價座位、表演卡司不斷更新！
金唱片得獎名單即時更新
音源本賞：
BOYNEXTDOOR
LE SSERAFIM
專輯本賞：
NCT WISH
ATEEZ
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點
金唱片頒獎典禮｜直播平台
（16:00起播出紅毯，17:30播出典禮）
獨家線上直播：Disney+
電視轉播：TVBS歡樂台
金唱片頒獎典禮｜入場須知
開放實名驗證：13:00
一般觀眾入場：14:30
演出開始：17:30
【實名驗證須知】
實名驗證地點：13:00~17:00 臺北大巨蛋B1全家便利商店旁。
請盡早前往B1全家便利商店旁完成實名制驗證，以確保入場流程順暢。
14:30 後觀眾可持有效身分證件及演唱會票券於入場相對應之Gate前實名驗證後入場。
【對應入場Gate】
特1-特12區及A區觀眾請由B2 Gate 5 進場
B1 觀眾請由 Gate 2、3、4、6 進場
L2-L5 觀眾請由 Gate 1 進場
金唱片頒獎典禮｜售票時間、票價
售票時間：2025/12/13（六）11:30
演出票價：$8,980 / $7,980 / $6,980 / $5,980 / $4,980 / $3,980 / $2,980
座位圖：
金唱片頒獎典禮｜演出陣容
ALLDAY PROJECT
CORTIS
ENHYPEN
IVE
izna
LE SSERAFIM
NCT WISH
ZEROBASEONE
ZO ZAZZ
ARrC
ATEEZ
BOYNEXTDOOR
CLOSE YOUR EYES
JENNIE
KiiiKiii
MONSTA X
Stray Kids
TWS
金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓
蔡依林
許光漢
韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。
宋仲基
邊佑錫
安孝燮
金唱片頒獎典禮｜完整入圍名單
👉第40屆金唱片完整入圍名單！典禮時間、主持人、卡司不斷更新
