金唱片台北頒獎 BOYNEXTDOOR登紅毯 (圖)

其他人也在看
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 34
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 27
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 69
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 22
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 9
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 17
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 87
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 49
A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」
A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」造咖 ・ 1 天前 ・ 1
八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」
八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
二伯宵夜嗨嗑大閘蟹！下秒「門牙斷掉噴飛」 蔡阿嘎1反應全場笑翻
網紅蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個小孩，分別叫做蔡桃貴以及蔡波能，平常夫妻兩人也會在社群中分享生活點滴，沒想到昨（8）日深夜兩人在臉書分享一段影片，夫妻倆在客廳肯大閘蟹啃到一半，二伯的門牙斷掉，門牙貼片整顆飛出去，蔡阿嘎第一反應是淡定拿起手機錄影，也讓眾人笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
林妍霏開酸李多慧挨批霸凌 味全龍再轟：幽默不該貶低他人
喜劇演員林妍霏近期上線的單人脫口秀片段惹議，拿李珠珢拍廣告只說一句「喝水」就被誇可愛當引子，接著提及李多慧與粉絲道別的影片，誇張模仿對方中文口音連喊「晚安、回家、快回家」，還脫口補上一句「有人類這樣講話嗎？」被不少觀眾指控是在嘲笑外籍人士學中文，根本霸凌。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
最新／韓國男神宋仲基來台了 多名台韓大咖明出席「金唱片頒獎典禮」
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導粉絲尖叫！韓國男神宋仲基為參加明（10）日於台北大巨蛋舉行的南韓指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」，在今（9）日下午2時20分搭乘華航班機抵達台灣。只見宋下飛機時，戴著口罩、帽子，穿著灰色帽T；面對鏡頭，他也親切揮手、點頭致意。據了解，本次頒獎典禮是首度於台北舉行，活動邀請到ALLDAY PROJECT、ARrC、CORTIS、ENHYPEN等18組藝人演出，而宋仲基、安孝燮、邊佑錫、許光漢、蔡依林等多名台韓大咖也將擔任頒獎嘉賓。宋仲基揮手向記者們打招呼。（圖／民視新聞）原文出處：最新／韓國男神宋仲基來台了 多名台韓大咖明出席「金唱片頒獎典禮」 更多民視新聞報導嘉義市爆4月大女嬰「趴睡斷氣」 照顧者委託鄰居看護竟釀悲劇韓國瑜道歉了！王世堅怒駁斥「求見柯韓」傳言 韓：對他很不好意思王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言