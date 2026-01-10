金唱片台北頒獎 CORTIS亮相紅毯（1） (圖)

✦2025坎城影展最高榮譽—金棕櫚獎 ✦代表法國矚目晉升奧斯卡「最佳國際電影」15強 ✦強勢問鼎奧斯卡最佳影片、最佳導演等各項大獎 ✦金熊、金獅、金棕櫚三大影展大滿貫得主 名導賈法潘納希勇敢回歸力作 ✦被盛讚爲潘納希從影以來最具個人色彩之作 ✦橫掃國際影壇33項大獎 ✦第83屆金球獎四大獎入圍（戲劇類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳非英語片） ✦美國電影學院（AFI） 年度十大電影特別獎 ✦入選IndieWire、Sight and Sound視與聽「2025年度最佳電影」 ✦入選美國前總統歐巴馬2025年度愛片 從一場看似平凡的交通事故開始，令人不寒而慄的聲響意外揭開塵封已久的駭人秘密，並迎來意想不到的轉折...《只是一場意外》以黑色幽默包裝耐人尋味的復仇鬧劇，折射出極權社會下的恐懼壓抑與人性掙扎，彷彿回望台灣曾籠罩於迷霧中的白色恐怖年代。 威尼斯金獅獎《生命的圓圈》、柏林金熊獎《計程人生》電影大師賈法潘納希，在無政府許可下完成拍攝，勇奪坎城影展最高榮譽金棕櫚獎。潘納希多次遭伊朗政府監禁、禁止創作與出境，他將在獄中接受矇眼審問的經歷化為《只是一場意外》靈感。而本片於哥譚獎獲獎前夕，潘納希再度因「反國家宣傳活動」遭政府判刑。 上映日期：2026-01-30

Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 19 小時前 ・ 發表留言