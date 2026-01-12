金唱片合照藏驚喜！ 「小S站C位」同框蔡依林.許光漢

台北市 / 綜合報導

第40屆金唱片頒獎典禮，10日在大巨蛋順利落幕，而隨著典禮結束，許多在後台有趣的互動畫面也曝光；像是許光漢再度挑戰撒嬌舞，還有蔡依林同框Cortis的成員；而最讓大家驚喜的是，小S徐熙娣出現在蔡依林的社群動態，而且照片中她還站在C位。

跟著TWS扭動肩膀，出席金唱片的許光漢挑戰撒嬌舞，從典禮到後台還是有些害羞，但最後那抹笑容，成功擄獲許太太的心。

Cortis趙雨凡掌鏡驚喜冒出，才剛頒發新人獎給他們的天后蔡依林，看看Jolin 不知所措摀住嘴巴，與舞台上的反差模樣，讓粉絲留言笑說：「放過蔡依林吧！」，金唱片熱鬧後台，珍貴畫面陸續曝光，還有這位站在C位的巨星，也讓大家好想念。

發現了嗎？戴著黑色帽子，穿上全黑服飾的就是小S徐熙娣，儘管帽子擋住她的雙眼，還是可以看到她的招牌笑容，她與Cortis合照一旁不只站著蔡依林，許光漢也同框入鏡，這讓粉絲驚呼全台灣最貴的都在這張照片上。

小S自從去年2月痛失姊姊大S，這回「世紀合照」曝光也讓粉絲期待，是不是距離復出的腳步更近，而當天後台另一組韓國男團，也在社群分享這驚喜。

BOYNEXTDOOR跟舞者們擠在走廊上，他們在台北大巨蛋拍這部影片，讓粉絲們重播再重播，也有人注意到一旁的消防栓跟滅火器，讓他們直呼真的有夠台，這回金唱片順利落幕，但周邊話題可還沒結束。

