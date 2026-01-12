金唱片在台收視出爐！CORTIS拿獎創高峰

CORTIS榮獲金唱片新人賞，創收視最高點。（圖／TVBS提供）

第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）於上週六（10日）在臺北大巨蛋圓滿落幕，這場素有「韓國葛萊美」美譽的音樂盛事，首度移師台灣便掀起全民追星熱潮。由TVBS專業團隊與Disney+攜手合作全台獨家播出，憑藉著「接近零時差」的高規格直播技術及「即時翻譯」，成功帶領全台粉絲直擊這場韓國音樂年度最高榮耀盛典，近距離觀賞超舒適更創下平台史上最高單日流量與觀看時數。

Stray Kids現身成紅毯收視亮點。（圖／TVBS提供）

當日下午 16:00 起的紅毯便吸引大量粉絲守候觀看，平均收視在4歲以上族群達0.26，其中25-49歲女性族群表現尤佳，收視率高達0.73，35-49歲女性族群平均收視更衝上0.98，顯示本屆金唱片頒獎典禮深受女性觀眾喜愛。其中典禮主持人成始璄、文佳煐、JENNIE（BLACKPINK）以及Stray Kids 現身紅毯，成為紅毯收視最高的亮點。

蔡依林以頒獎人身分頒發新人獎。（圖／TVBS、HLL、超級圓頂提供）

典禮於17:30正式開始，收視率持續攀升，整體4歲以上平均收視達到0.71，25-49女性平均收視為1.36、15-24女性收視更高達2.44。整場頒獎典禮的最高收視點落在新人賞得主CORTIS、ALLDAY PROJECT，以及人氣男團BOYNEXTDOOR的舞台表演畫面。新人獲獎的驚喜與充滿活力的表演瞬間點燃全場與螢幕前觀眾的熱情。

