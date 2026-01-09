金唱片大巨蛋登場 明星打卡柱吸睛

台北大巨蛋周邊設置多項應援，「金唱片卡司歡迎柱」吸引粉絲提前打卡。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

第四十屆金唱片獎將於一月十日在台北大巨蛋隆重登場。為了歡迎來自世界各地的歌迷，台北市觀光傳播局九日表示，推出了「五大城市應援計畫」。除了大巨蛋周圍的金色燈海、藝人應援柱及旗幟外，還邀請超人氣團體CORTIS等錄製專屬捷運站播音及台北特別短片，號召大家與台北市一同應援。

觀光傳播局指出，金唱片獎是韓國具代表性的全球音樂頒獎典禮之一。此次特別策劃多項城市應援活動，包括設置吸睛的「金唱片明星打卡柱」以及限定版「應援旗幟」。此外，局部街道更打造「台北限定金色燈海」，以象徵金唱片璀璨光芒的燈飾照亮大巨蛋周邊。

另外，四組知名團體包括CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN特別錄製了捷運站迎賓播音，自一月八日至十日限定在捷運國父紀念館站播放。同時，台北專屬款的迎賓影片將在捷運國父紀念館站五號出口、捷運中山站藝文廊、台北車站Ｂ３電視牆及電子螢幕展示。