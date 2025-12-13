金唱片太夯！台灣網友瘋搶萬張門票 線上排隊「要等一小時」

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於2026年1月10日在臺北大巨蛋舉行，今天(13日)上午11點30分開放搶票，不過一堆粉絲哀鴻遍野，因為上面預計等候時間顯示「多於一個小時」，直呼「真的太難搶了」，可見人氣有多高。

以最近一次韓團大巨蛋演唱會來算，SUPER JUNIOR連唱三天，一天大約吸引3萬人進場，此次金唱片勢必能容納萬人進場。歷史悠久的金唱片首度移師台灣舉行，格外引起粉絲關注，加上18組卡司陣容堅強，還有蔡依林、許光漢、宋仲基、邊佑錫、安孝燮等人擔任頒獎嘉賓，這一張金唱片的門票非拿不可。

廣告 廣告

記者實測，大約提早5分鐘開始排隊，最後需要等待20分鐘，上面顯示「因線上人數眾多，已將您依序安排於等候區。請勿離開、重整畫面或另開分頁，以免喪失優先等待權益」，記者也確實等了將近半小時，只是一進去全部呈現完售，實在有夠難搶，可見競爭對手真的不少。不過Threads仍然有不少粉絲報喜，還是有許多人搶到票，真是幾家歡樂幾家愁。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南韓將我列「中國台灣」 矢板明夫：外交部可用「漢城」舊稱回應

快許願！雙子座流星雨大爆發…12星座「週末運勢」一次看

《復仇者聯盟5》預告即將曝光！台灣大銀幕也有望看到

美股收盤》博通暴跌11％！台積電ADR下殺4.2％

