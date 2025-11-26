金唱片完整卡司公開 Jennie來臺登大巨蛋

記者王丹荷／綜合報導

韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》明年1月10日首度移師臺灣舉行，地點選在臺北大巨蛋，主辦單位完整公開18組出演卡司，包含ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精采陣容，售票日也確定於12月13日開賣。

混聲新人ALLDAY PROJECT憑出道曲〈FAMOUS〉橫掃音源榜聲勢驚人；ARrC將再登Golden Choice舞台，展現多國籍團體潛力；ATEEZ以雙專輯攻進Billboard Hot 100；BOYNEXTDOOR達3連百萬銷量、曾來臺舉辦專場人氣火熱；Close Your Eyes連2年登臺，主打曲屢奪音樂節目冠軍；BTS師弟團CORTIS為BIGHIT MUSIC暌違6年推出新人團體，出道作銷量逼近百萬。

ENHYPEN今年登上Coachella、創下體育場最速巡演紀錄；IVE憑《IVE EMPATHY》《IVE SECRET》達7連百萬銷量，再度入圍雙本賞；izna Spotify點播破億、橫跨臺日多場音樂節；BLACKPINK成員Jennie首度以個人身分在臺北演出，《Ruby》主打〈Like JENNIE〉同時入圍音源與專輯本賞；KiiiKiii以〈I DO ME〉展現鮮明風格備受注目；LE SSERAFIM與BTS j-hope合作曲打進Billboard Hot 100第50名，再拚傳說級表演。

MONSTA X時隔5年重返金唱片，成軍10週年以完整體回歸；NCT WISH以《COLOR》達雙百萬銷量，5月臺北場門票秒殺；Stray Kids創下Billboard 200 7週冠軍紀錄，將首次登臺北大巨蛋演出；TWS初登大舞台，以青春系風格打入日韓市場；ZEROBASEONE連3年參與、累積6張百萬作品；ZOZAZZ以〈Do You Know?〉穩居音源榜，甜美唱腔成為新生代代表。

門票將於12月13日上午11點30分開賣，票價為新臺幣8980、7980、6980、5980、4980、3980、2980元。售票平台資訊將於近期透過主辦單位超級圓頂官方社群公開，更多詳情敬請鎖定。

金唱片頒獎典禮完整卡司出爐。（超級圓頂、HLL提供）