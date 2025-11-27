金唱片完整卡司揭曉！BP Jennie確定登上大巨蛋 「超豪華陣容」一次看

記者王培驊／台北報導

BLACKPINK 成員 Jennie 確定登上金唱片頒獎典禮。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

南韓重量級音樂盛典「金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）將在明年1月10日首度攻上台北大巨蛋，成為台韓娛樂交流的重要里程碑。官方近日陸續公開卡司，昨先釋出 IVE、LE SSERAFIM、ENHYPHEN、NCT WISH、ZEROBASEONE 以及 BTS 師弟團 CORTIS 等演出名單，已讓粉絲準備好開搶門票。

Stray Kids也將來台。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

今（27日）大會再公布最終完整卡司，其中最受矚目的，就是 BLACKPINK 成員 Jennie 確定登台獻唱，消息一出瞬間引爆社群暴動。其餘演出陣容還包含 ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、MONSTA X、Stray Kids、TWS、女團 KiiiKiii，加上昨日已公布的多組人氣團體，堪稱史上最豪華韓星陣容之一。

金唱片卡司BOYNEXTDOOR。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

今年也是「金唱片頒獎典禮」第40屆，大會表示將在台北大巨蛋打造更盛大、更具紀念性的舞台演出。典禮主持人由文佳煐、成始璄搭檔；頒獎嘉賓則包含宋仲基、邊佑錫與安孝燮，讓粉絲直呼：「這根本是跨年級別的韓星大軍！」活動門票將於 12 月 6 日正式開賣，勢必再掀一波搶票大戰。

完整出席卡司名單

★演出藝人

BLACKPINK Jennie

IVE

LE SSERAFIM

ENHYPHEN

CORTIS

NCT WISH

ZEROBASEONE（ZB1）

izna

ALLDAY PROJECT

ZO ZAZZ

ARrC

ATEEZ

BOYNEXTDOOR

CLOSE YOUR EYES

MONSTA X

Stray Kids

TWS

KiiiKiii

★主持人

文佳煐

成始璄

★頒獎嘉賓

安孝燮

邊佑錫

宋仲基



