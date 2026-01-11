金唱片完整名單！GD「驚喜現身」 CORTIS夢幻聯動蔡依林、許光漢
南韓第40屆金唱片頒獎典禮昨（10）晚在台北大巨蛋盛大舉行，演出卡司陣容強大，包含BLACKPINK成員JENNIE、當紅韓團CORTIS，以及IVE、Stray Kids等18組藝人，吸引3.3萬名歌迷朝聖；而天后蔡依林與國民老公許光漢受邀頒獎，在台上雙聲道切換，讓全場嗨翻，典禮後CORTIS還分享和蔡依林、許光漢、邊佑錫的合照，粉絲嗨喊夢幻級同框，畫面太養眼！
StrayKids摘年度專輯 GD奪年度歌曲「驚喜現身」
韓國第40屆金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉辦，吸引超過3萬粉絲朝聖，BLACKPINK成員JENNIE壓軸演出，重新編排讓歌曲展現新面貌，強大氣勢震懾全場，更在第40屆金唱片獎橫掃4項大獎，其中BLACKPINK奪得音源本賞，她喊話團員「各位啊我們得獎了，你們在看嗎」！
年度專輯獎由人氣男團Stray Kids奪得，南韓天王G-DRAGON雖然人沒到，也抱走年度歌曲獎。
年度專輯獎由Stray Kids拿下。圖／TVBS、Disney+、HLL/超級圓頂
蔡依林三聲道霸氣頒獎 許光漢挑戰撒嬌舞
而頒獎嘉賓邀請台灣天后蔡依林，她以三聲道霸氣頒獎，台灣代表還有「國民老公」許光漢，一開頭就用全韓文介紹，「大家好，我是演員許光漢，很高興見到大家，誠摯地歡迎各位來到台北，台北的美食非常多，時間允許的話，期待大家有機會去品嚐」，他還被CUE撒嬌舞挑戰，掀起全場尖叫。
蔡依林、許光漢受邀頒獎，許光漢更被CUE跳撒嬌舞。圖／TVBS、Disney+、HLL/超級圓頂
韓劇大咖男神來了！ 邊佑錫、安孝燮、宋仲基帥氣頒獎
全場期待已久的韓劇大咖男神宋仲基、安孝燮、邊佑錫也受邀現身頒獎，尖叫聲不斷。在典禮後更出現夢幻連動，當紅男團CORTIS成員趙雨凡和安乾鎬曬出後台合照，和蔡依林、邊佑錫、許光漢合影，讓不少粉絲羨慕不已。
男神邊佑錫（左）、安孝燮（中）、宋仲基（右）受邀擔任頒獎嘉賓。圖／TVBS、Disney+、HLL/超級圓頂
男團Cortis成員趙雨凡、安乾鎬後台追星蔡依林、許光漢、邊佑錫。圖／翻攝自IG@cortis
金唱片完整得獎名單
全球影響力賞：Jennie
GOLDEN CHOICE： ARrC、CLOSE YOUR EYES
NEXT GENERATION：KiiiKiii
NAVER AI CHOICE：BOYNEXTDOOR
新人賞：CORTIS、ALLDAY PROJECT
最佳表演賞：izna、TWS
人氣賞：BTS Jin、Heart2Heart
最佳團體賞：MONSTA X
COSMOPOLITAN ARTIST：IVE
音源本賞：
IVE〈REBEL HEART〉
G-Dragon〈HOME SWEET HOME〉
BLACKPINK〈JUMP〉
Jennie〈like JENNIE〉
Rosé〈toxic till the end〉
LE SSERAFIM〈HOT〉
BOYNEXTDOOR〈오늘만 I LOVE YOU〉
ZO ZASS〈모르시나요 Don’t you know〉
aespa〈Dirty Work〉
ALLDAY PROJECT〈FAMOUS〉
專輯本賞：
Stray Kids〈KARMA〉
G-Dragon〈Übermensch〉
SEVENTEEN〈HAPPY BURSTDAY〉
ENHYPEN〈DESIRE : UNLEASH〉
IVE〈IVE EMPATHY〉
RIIZE〈ODYSSEY〉
ZEROBASEONE〈NEVER SAY NEVER〉
TOMORROW X TOGETHER〈별의 장: TOGETHER〉
NCT WISH〈COLOR〉
ATEEZ〈GOLDEN HOUR : Part.2〉
年度藝人大賞：Jennie
數位音源大賞：G-Dragon《Home Sweet Home》
專輯大賞：Stray Kids
